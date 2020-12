Bottas nipt voor Russell: "Maar kijk alleen naar mezelf"

Bottas hield in Q3 slechts 0.026 van een seconde over op zijn gelegenheidsmaatje bij Mercedes, waarmee hij opgelucht adem kon halen. Een nederlaag tegen Russell, die de Mercedes nog maar net onder de knie heeft, zou namelijk een blamage zijn geweest.

De druk was er dus, al wilde Bottas dat achteraf zo veel mogelijk minimaliseren. "Het was zeker een andere situatie met een nieuwe teamgenoot, maar ik wilde uiteindelijk enkel naar mezelf kijken en mijn energie niet elders verspillen", reageerde Bottas. "En ik denk dat dat gelukt is. Qua strategie ziet het er voor ons team goed uit, en het is goed om te zien dat George mee op de eerste rij staat. Ik ben blij voor hem, want je zag hem al het hele weekend opbouwen en dichterbij komen."

Volgens Bottas lag het kleine verschil aan het feit dat hij niet zijn beste ronde aan elkaar kon rijgen. "Het is mooi om de pole te pakken, maar het was zeker niet mijn beste kwalificatie. De ronde was niet zo geweldig en ik had ook geen slipstream om gebruik van te maken. Ik ben wel blij dat het net voldoende was. Op een kort circuit als dit zijn er weinig kansen om het verschil te maken met de concurrentie."

Een voordeel voor Mercedes is dat zowel Bottas als Russell Q2 overleefden op de mediumband. Zij mogen - en moeten - dus ook op die hardere compound van start gaan, wat strategisch belangrijk kan zijn. "Het is onbekend hoe de race zal verlopen", probeert Bottas tevergeefs in zijn glazen bol te kijken. "Het leek me tot dusver een moeilijk circuit om anderen te volgen. Hopelijk zien we een mooie race, maar het voelt een beetje aan als een Mickey Mouse-circuit en het is ook vrij hobbelig."

