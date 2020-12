Albon stelt weer teleur in kwalificatie: "Weet waar ik het verlies"

Albon wist Q1 slechts met zijn hakken over de sloot te overleven en had zijn werkdag er na het tweede gedeelte van de kwalificatie alweer op zitten. Waar Verstappen Mercedes het vuur na aan de schenen kon leggen, was zijn teamgenoot in geen velden of wegen te bekennen. Waar het verschil op vrijdag nog klein was op het outer circuit, groeide de marge toen het er echt om ging. "Het is mij volledig duidelijk waar ik het heb verloren [ten opzichte van Verstappen]."

Volledige verklaring voor een povere zaterdag?

Daarmee doelt Albon niet zozeer op een bepaalde bocht of sector, als wel op een fout in het afgewerkte programma. "In de derde vrije training hadden we op zich een aardige balans gevonden. Alleen in die derde training hebben we niet veel op de zachtste band gereden. Dat heeft ons in mijn optiek opgebroken tijdens de kwalificatie", legt hij aan onder meer Motorsport.com uit. "Met die zachte band krijg je op sommige plekken ineens veel meer grip aan de voorkant bij de apex, terwijl je op andere plekken wat mist. Dat was ook niet zomaar op te lossen door even iets aan de vleugelstanden te veranderen. Dat is eigenlijk het hele verhaal."

Maar kan dat het hele verhaal zijn, kan dat volledig verklaren waarom een Red Bull-coureur niet voor het eerst dit jaar sneuvelt in Q2 en negen plaatsen achter zijn teamgenoot staat? "Om te weten dat ik te langzaam ben geweest, hoef ik echt niet naar de data te kijken hoor. Dat weet ik zelf wel. Maar qua gevoel zijn de mediums en harde banden goed met elkaar te vergelijken, maar op de softs is het gewoon heel anders", komt hij nogmaals met dezelfde uitleg. "Ik heb daardoor wel eens betere sessies meegemaakt. Het is frustrerend omdat het er op vrijdag goed uitzag en aan het begin van deze zaterdag ook nog wel. Maar bij het ingaan van de kwalificatie voelde ik meteen 'oh, dit is echt heel anders' dan wat we voordien hebben meegemaakt."

Frustraties de baas zien te blijven

Deze zeperd is een nieuwe tegenslag voor Albon, al wil hij het hoofd niet laten hangen. "Het is zeker geen fijn gevoel als de dingen niet goed samenvallen, maar ik wil daar nu niet al te gefrustreerd door raken. We hebben de zondag namelijk nog voor de boeg en dan worden de punten verdeeld." Toch lijkt het geen sinecure om behoorlijk ver naar voren te komen. "Ik weet haast wel zeker dat wij met meer downforce rijden dan coureurs die om ons heen staan. Dat maakt het moeilijker voor de race, omdat het je minder sterk maakt op vele rechte stukken."

