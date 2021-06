Bottas krijgt gridstraf voor Stiermarken GP na spin in pitstraat

Bottas tekende op vrijdagmiddag voor het meest kolderieke moment van de tweede training. De Fin wilde wegrijden bij de pitcrew van Mercedes, maar dat verliep niet geheel volgens plan. De huidige nummer vijf uit het WK spinde en stond nadien dwars in de pitstraat, ter hoogte van de McLaren-pitbox. De monteurs van dat team hebben hem weer in de juiste richting geholpen, al bleek het team uit Woking niet blij met de verrichtingen. “Dit is absoluut belachelijk Michael. Hij had onze mannen omver kunnen kegelen”, liet McLaren aan de FIA weten.

Het maakt dat Bottas zich na de sessie moest verantwoorden bij de wedstrijdleiding. De Fin dacht er wel zonder kleerscheuren af te komen, maar niets is minder waar gebleken. De stewards spreken in het oordeel van een gevaarlijke situatie en hebben Bottas wel degelijk op de vingers getikt. Als gevolg daarvan gaat hij na de kwalificatie in Spielberg drie plekken achteruit op de startopstelling. “Toen Bottas zijn pitstoppositie verliet, verloor hij al snel de controle over zijn auto”, valt in het verdict te lezen. “Hij kreeg te maken met overstuur, spinde en kwam daarna tot stilstand in de ‘fast lane’ bij McLaren.”

“Tijdens de zitting vertelde Bottas dat hij in het verleden tijd heeft verloren bij het wegrijden en daardoor iets nieuws probeerde. Dat bleek het wegrijden in tweede versnelling te zijn. Daardoor kreeg hij te maken met veel meer wielspin en was het resultaat anders dan gedacht”, leggen de stewards van dienst uit.