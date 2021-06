Verstappen start sterk: "Goede dag, al vertekent de uitslag iets"

Verstappen begint met een voorsprong van twaalf punten aan de achtste race van het Formule 1-seizoen. Die krachtmeting vindt ook nog eens plaats op geliefd jachtterein voor de Limburger, het thuiscircuit van zijn werkgever. Zo wist hij in Spielberg al tweemaal te winnen en zijn de voortekenen in 2021 wederom goed. Dat laatste is tijdens de vrijdagse trainingen nog maar eens bevestigd. Verstappen sloot beide trainingen als snelste man af, al zegt dat volgens de hoofdrolspeler nog niet alles.

"Lewis was iets sneller tijdens de tweede training, al is zijn rondetijd geschrapt door de wedstrijdleiding." Dat laatste gebeurde doordat de Mercedes-coureur de baanlimieten overschreed bij het ronden van de laatste bocht. "Het beeld is daardoor iets anders dan dat we op dit moment zien", constateert Verstappen. "Maar los daarvan is dit wel een goede dag voor ons geweest. We moeten vanavond nog steeds wel enkele dingen bekijken, maar al met al ben ik best blij met hoe de auto op dit moment aanvoelt."

Spannend gevecht met Mercedes op zaterdag

"Vanaf het begin was het gevoel in de auto al vrij goed. Natuurlijk kunnen er altijd dingen beter, dat geldt ook nog na afloop van deze tweede training. Er blijven altijd zaken om aan te werken en daar gaan we vanavond zeker naar kijken. Maar op zich is het beeld heel positief." Red Bull heeft de zaakjes goed op orde, al betekent dat niet meteen dat de Grand Prix van Stiermarken een 'walk in the park' zal worden. "Nee, het wordt zeker 'close' met Mercedes. Als dit in de tweede training al gebeurt, dan weet ik zeker dat het in de kwalificatie weer heel dicht bij elkaar zal zitten. We moeten natuurlijk ook nog maar afwachten wat het weer gaat doen."

Met die laatste woorden wijst Verstappen naar de kans op regen zaterdag en zondag. Tijdens de mediadag in Spielberg heeft de dertienvoudig GP-winnaar, normaal een begenadigd regenrijder, al laten weten dat hij niet per definitie op hemelwater zit te wachten in de Alpen. "In het droge hebben we nu ook gewoon een competitieve auto."

Video: De verdere voorbeschouwing van Verstappen op het eerste raceweekend in Oostenrijk en lof voor teammaat Perez