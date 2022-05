Twijfels over zero-pod concept nemen toe bij Mercedes

Sinds het begin van het seizoen kampt men bij Mercedes al met grote problemen. De W13 is niet vooruit te branden en dat komt grotendeels door porpoising, het gestuiter op de rechte stukken. Het team heeft Ferrari en Red Bull daardoor tot nu toe eigenlijk niet kunnen uitdagen. Men blijft zoeken naar verbeteringen, maar de Grand Prix van Spanje is een belangrijke graadmeter voor de rest van het seizoen. Aangezien de teams daar eerder dit jaar ook getest hebben, is het voor Mercedes een uitstekende mogelijkheid om het gedrag van de wagen en verschillende concepten met elkaar te vergelijken. Zeker nu Mercedes tot nu toe maar weinig vooruitgang geboekt heeft, wordt Barcelona belangrijk voor het team. En dus is het de vraag of Mercedes vast blijft houden aan het zero-pod concept.

“Ik sluit helemaal niets uit”, reageert teambaas Toto Wolff op de vraag van deze site of het team mogelijk terugkeert naar de specificatie die eerder dit jaar gepresenteerd werd. “Maar we moeten onze mensen ook het voordeel van de twijfel geven. Ze hebben in het verleden prachtige wagens geproduceerd en we geloven dat we op het goede spoor zitten. Barcelona is zeker een moment waar we kunnen kijken of we zien wat we in februari gezien hebben, daar kunnen we meer data verzamelen. Ik vind het irritant dat we moeten spreken over het verzamelen van data en dat we moeten experimenteren, maar het is wetenschap. Je moet de data helemaal uitpluizen.”

"Wij hebben meer vloer, dat vergroot de kans op instabiliteit"

Wat Mercedes in Barcelona leert is het antwoord op de vraag of de theoretische voordelen van de zero-pod ook in de praktijk gebruikt kunnen worden. Door de data van het raceweekend te vergelijken met die van de wintertest, krijgt Mercedes meer begrip van het oude concept. Die produceert in principe minder downforce, maar werkt misschien beter. De focus komt nu namelijk meer te liggen op het zero-pod concept, dat ervoor zorgt dat de vloer onder meer druk komt te staan. Dat heeft de wagen gevoelig gemaakt voor porpoising. Wolff: “Een rondje langs de wagens vertelt je dat wij veel meer vloer hebben dan anderen. Dat geeft ook veel meer mogelijkheid tot een instabiele wagen. Dat is waar ons concept afwijkt. Tijdens de launch in Barcelona was de wagen veel langzamer, maar we moeten kijken hoe we deze wagen voorspelbaar kunnen maken voor de coureurs.”

Hoewel Mercedes de antwoorden nog niet heeft, stelt Wolff dat er na Barcelona een beslissing genomen zal worden over het plan voor de toekomst. “We hebben ons aan het huidige concept gebonden en dat moet ook”, zegt Wolff. “Als je het niet gelooft en je het andere concept ook 50 procent kans geeft, dan moet je meteen overstappen. We hebben vertrouwen in het huidige concept. […] We moeten leren voordat we een beslissing nemen over een eventueel ander concept, waar zijn we de mist in gegaan? Wat zijn de sterke punten van het concept, ook een belangrijke vraag. Dat is iets waar je naar moet kijken. Ik denk dat we na Barcelona een antwoord krijgen, dat is de enige correlatie die we hebben. Dan zullen we in de spiegel kijken en beslissen of we het verkeerd gedaan hebben.”

