Steiner baalt van zijn rijders: “Zeer teleurstellend”

Mick Schumacher en Kevin Magnussen hadden met de vijftiende en zestiende startpositie op het stratencircuit in Miami niet de best mogelijke uitgangspositie. Het duo werkte zich echter keurig op naar voren en had zicht op punten. Schumacher reed na de late safety car op een veelbelovende negende stek en leek op weg naar de eerste punten uit zijn F1-loopbaan. Die kans viel in duigen na een aanrijding met landgenoot en mentor Sebastian Vettel. Teamgenoot Magnussen verloor enkele plaatsen door een pitstop tijdens de neutralisatie, maar kon vervolgens op vers rubber niet meer naar voren komen. In de slotfase kwam hij bovendien in aanraking met Lance Stroll en moest in de slotronde opgeven.

“We begonnen met een slechte uitgangspositie. We werkten onszelf weer op naar een goede positie, en tien ronden voor het einde gingen we door het putje”, legt Steiner uit als Motorsport.com hem vraagt naar de race. “Wie is er niet teleurgesteld na een dergelijk weekend? We kunnen niemand anders de schuld geven dan onszelf. We reden in de punten, het was misschien zelfs mogelijk om met beide auto’s punten te scoren. Na de herstart gooiden we alles weg. Zeer teleurstellend. We herpakten ons zeer goed, maakten vervolgens een paar fouten en bleven met lege handen achter. Nou ja, met lege handen: met heel wat kapotte onderdelen.”

Steiner bevestigt dat Magnussen zelf binnen wilde komen voor vers rubber, wat uiteindelijk een verkeerde keuze bleek: “Hij eiste dat hij binnen kon komen. Ons voorstel was om buiten te blijven, maar hij wilde nieuwe banden. En hij gaf toe: ‘Het was mijn fout, ik had dat niet moeten doen’.”

"Voor je het weet is het seizoen afgelopen"

De uitgesproken teambaas is blij met de huidige vorm van zijn team, maar erkent dat de rijders de kansen moeten omzetten in punten. Momenteel staat de Amerikaanse formatie met vijftien punten op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap, een puntje achter AlphaTauri. “De vorm is een positief iets, maar je moet je potentieel benutten. Dit is een gemiste kans. Ik ben behoorlijk teleurgesteld. We moeten terug naar de tekentafel en bekijken wat we in Spanje en Monaco gaan doen. Het moet beter dan dit, want we hebben een auto waarmee het beter kan. Het hele team eindigde met lege handen, en voor mij is het team het belangrijkste. We kunnen niet blijven roepen dat er weer een volgende race aan komt. Voor je het weet is het seizoen afgelopen en zit je te wachten op de 24e race die nooit komt.”