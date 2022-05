Hakkinen ziet twee winnaars in Miami: "Verstappen en F1 zelf"

Het Formule 1-circus streek de afgelopen week voor het eerst neer in Miami. Het is dit jaar de eerste Amerikaanse F1-race op de kalender, later komt de Formule 1 ook nog naar het Circuit of the Americas in Austin. Amerika is voor F1 een van de grootste groeimarkten en met de opzet van de Miami GP lijkt men volledig geslaagd in het vergroten van de populariteit. Volgens Hakkinen is het grote aantal beroemdheden dat aanwezig was tijdens de race een duidelijk teken van de populariteit van F1.

“Er waren uiteindelijk twee winnaars dit weekend: Max Verstappen en de Formule 1 zelf”, stelt Hakkinen in zijn column voor Unibet. “Dat we sportlegendes als Michael Jordan, Tom Brady, Venus Williams en David Beckham zagen, maar dat ook de voormalige First Lady Michelle Obama de kwalificatie bekeek bij Mercedes, laat zien het echt een speciaal evenement was. Dat er zoveel beroemdheden uit allerlei takken van sport naar dit evenement kwamen, geeft aan hoeveel succes de eigenaren van de Formule 1 hebben met de huidige aanpak. Met een derde Amerikaanse Grand Prix in Las Vegas, gaat de belangstelling alleen nog maar groter worden.”

Op sportief vlak werd Max Verstappen de winnaar. Hij begon vanaf de derde plek aan de race en maakte snel gehakt van Carlos Sainz, waardoor hij kon jagen op Charles Leclerc. Volgens Hakkinen is de overwinning van Verstappen een duidelijk statement over de huidige krachtsverhoudingen. “Dit was weer een hele belangrijke overwinning voor Max”, zegt Hakkinen. “Als je weet dat Max tot nu toe elke race gewonnen heeft die hij gestart is, dan kunnen we stellen dat Red Bull een sneller pakket heeft dan Ferrari. Max was zo sterk tijdens deze race, hij maakte een goede start en zijn inhaalactie in de negende ronde op Leclerc was uitmuntend uitgevoerd.”

Na de safety car-situatie in de slotfase van de race leek het alsof de leidende positie van Verstappen nog onder druk kwam te staan, maar zo zag Hakkinen het niet: “Charles was aan het pushen, maar Max kon verdedigen en een gat trekken. Hij had de volledige controle.” Red Bull heeft daarmee optimaal gebruik gemaakt van de updates die het al geïntroduceerd heeft. De bal ligt nu weer bij Ferrari, vindt de Finse oud-wereldkampioen. “Ze hebben die updates echt nodig om sneller te worden, Red Bull is heel sterk. Het enige zwakke punt is de betrouwbaarheid van Red Bull, Max had vrijdag ook weer een kostbaar probleem. Als ze ook nog eens betrouwbaar zijn, dan wordt het voor Ferrari helemaal moeilijk.”