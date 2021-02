Tsunoda realistisch: "Gasly wordt moeilijk te verslaan"

De pas 20-jarige Tsunoda, de eerste F1-coureur die later dan 2000 is geboren, werd als talent van Red Bull en Honda klaargestoomd voor het grote werk in de Formule 3 en Formule 2. Vorig jaar werd hij derde in het F2-kampioenschap achter Mick Schumacher en Callum Ilott. Dat volstond voor Red Bull om hem een kans te bieden bij AlphaTauri naast Pierre Gasly.

De Fransman werkte in 2020 een uitstekend seizoen af, bekroond met een stuntzege in Monza. Tsunoda beseft dat hij vol aan de bak zal moeten om een goede indruk te maken. "Je eerste doel als rijder is altijd om je teamgenoot te kloppen. Maar het wordt moeilijk om Pierre meteen te verslaan", aldus Tsunoda. "Pierre is heel erg snel en heeft al een F1-overwinning behaald. Ik weet nog dat ik hem in Japan zag racen in de Super Formula en dat hij bijna de titel pakte in zijn eerste jaar in Japan, wat heel erg moeilijk is voor een Europese rijder. Hij is een ongelooflijk talent en ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk van hem te leren dit seizoen."

Tsunoda bereidde zich de voorbij maand zo goed mogelijk voor op zijn F1-debuut, voor zover de omstandigheden en de reglementen dat toelieten. Zo proefde hij van oudere Toro Rosso-wagens tijdens privétests en mocht hij deelnemen aan de rookietest in Abu Dhabi met de auto van vorig seizoen. Zo kon Tsunoda niet alleen de nodige ervaring opdoen, maar ook alvast samenwerken met het Italiaanse team. Tijdens de aankomende wintertest in Bahrein krijgt elke rijder maar anderhalve dag om zich voor te bereiden op 2021. "Het is een heel vriendelijk team en ik heb er vertrouwen in dat ik goed met hen zal samenwerken", vervolgt Tsunoda. "De verstandhouding was vanaf het begin goed en dat wordt tijdens het seizoen alleen maar beter naarmate we elkaar beter leren kennen. Mijn doel is om zo snel mogelijk goede resultaten te behalen en snel te leren. Dan zien we wel hoe het seizoen zich ontvouwt."

Dat Tsunoda de jongste rijder wordt op de startgrid, maakt hem weinig uit. "Nee, dat hoef je niet te benadrukken. Max Verstappen was immers 17 toen hij begon. Maar het is wel een eer om de eerste F1-rijder te zijn die in 2000 is geboren. Ik kijk er erg naar uit om van start te gaan en mijn land te vertegenwoordigen in de Formule 1. Het is een enorme eer om het tegen de beste rijders ter wereld te mogen opnemen."