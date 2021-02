Duitsland in de ban van F1-debuut Schumacher: “Wordt gigantisch”

Schumacher junior vangt zijn Formule 1-carrière aan bij Haas. De 21-jarige Duitser is daar ondergebracht door Ferrari, waar hij sinds 2019 in het juniorenprogramma zit. Bij de Amerikaanse renstal kan hij in de luwte ervaring opdoen in de koningsklasse, al is van luwte in een sport als de Formule 1 én met een achternaam als Schumacher eigenlijk geen sprake. Vooral in Duitsland zullen alle ogen gericht zijn op Mick, wanneer op zondag 28 maart de lichten boven het rechte stuk in Bahrein uitgaan voor de eerste race van het seizoen.

“Ik twijfel er niet aan dat er gigantisch veel aandacht zal zijn voor de race waarin hij zijn debuut maakt”, laat Christian Nimmervoll, de hoofdredacteur van onze zustersite Motorsport-Total.com weten. “Maar ik verwacht ook dat de belangstelling na de eerste races snel zal afnemen als blijkt dat topresultaten buiten handbereik zijn. De hype kan later echter terugkeren als hij zijn eerste podium pakt, zijn eerste overwinning behaalt en voor het eerst voor de titel meevecht.”

Nimmervoll verwacht niet dat de Formule 1 dankzij Schumacher junior weer net zo populair wordt in Duitsland als in de jaren dat senior de titels aaneenreeg. “Het zou me verbazen als de belangstelling hetzelfde niveau zou bereiken als bij Michael in de jaren negentig. Michael was een wegbereider voor de Formule 1 in Duitsland. Hij bracht de sport naar een groter publiek, terwijl het daarvoor nog heel erg niche was. Hetzelfde hebben we met tennis zien gebeuren in Duitsland. Hoewel tennis bij ons nog steeds een populaire sport is, is het nooit meer op het niveau gekomen van toen Boris Becker en Steffi Graf Grand Slams wonnen.”

Het Duitse publiek lijkt te beseffen dat het een schier onmogelijke opgave is voor Mick om het succes van vader Michael, die 91 Grands Prix op zijn naam schreef, te evenaren. “Tot dusver zijn de Duitse media, die een belangrijke rol spelen bij het creëren van verwachtingen bij het grote publiek, erg redelijk geweest in hun verslaggeving”, aldus Nimmervoll. “Je hebt natuurlijk de groep verstokte Schumacher-fans die hoopt dat Mick vergelijkbare dingen kan bereiken als Michael. Maar ik denk dat dat meer hopen is dan dat men dat ook daadwerkelijk verwacht.” Bovendien: “Na de zeven titels van Michael heeft Duitsland met Sebastian Vettel een coureur gehad die vier keer wereldkampioen is geworden. De kans dat er zich binnen luttele decennia nog een meervoudig kampioen aandient, is puur statistisch gezien erg klein.”

‘Achternaam geen last’

Volgens Nimmervoll is de bekende achternaam voor Mick Schumacher vooral een lust geweest en geen last. “Zij achternaam heeft voor hem als grote voordeel gehad dat het van meet af aan duidelijk was dat als hij goed genoeg zou presteren, hij in de Formule 1 terecht zou komen”, aldus Nimmervoll. “Er zijn in het verleden genoeg coureurs geweest die wel het talent hadden maar er toch niet in slaagden om het benodigde budget bij elkaar te krijgen of om een andere reden geen kans kregen in de Formule 1. Dat neemt trouwens niet weg dat Mick wél moest presteren, net als ieder ander. Maar dat heeft hij ook gedaan.” Schumacher claimde in 2018 de titel in de Europese Formule 3 en won vorig jaar het Formule 2-kampioenschap.

De naam Schumacher schept natuurlijk wel wat verwachtingen, maar Nimmervoll denkt niet dat Mick daar tot op heden erg veel hinder van heeft ondervonden. “Als het om druk gaat, heb ik niet het idee dat hij zijn achternaam als een last ziet”, stelt Nimmervoll. “Misschien komt dat doordat hij op jonge leeftijd al moest kunnen omgaan met zaken als enorme media-aandacht, terwijl andere jonge coureurs veel meer tijd krijgen om daar aan te wennen. Maar hij is op dat vlak ook extreem goed voorbereid door Sabine Kehm, die ook de manager was van Michael in het laatste stadium van zijn carrière. Sabine is heel erg beschermend geweest wat betreft Mick. En dat zal ook nog wel even zo blijven, totdat Mick meer vertrouwen krijgt in zichzelf en meer zijn eigen persoonlijkheid begint te ontwikkelen. We hebben dit eerder zien gebeuren bij Lewis Hamilton en zijn vader Anthony en tot op zekere hoogte ook bij Max en Jos.”

Prematuur

Schumacher kan echter nog zo goed presteren, veel hangt af van de auto. En wat betreft dat laatste zijn de voortekenen niet zo gunstig. Haas draaide vorig jaar namelijk geen goed seizoen. Er werden maar drie punten gescoord, waarmee de Amerikaanse renstal negende en voorlaatste werd in het kampioenschap. Het team kondigde bovendien al vroeg aan dat het de auto van vorig jaar niet doorontwikkelt voor 2021. “Ik denk dat Mick zichzelf één belangrijk doel moet geven voor zijn debuutseizoen: regelmatig sneller zijn dan zijn teamgenoot Nikita Mazepin”, aldus Nimmervoll. “Als hij af en toe punten weet te scoren en het aantal fouten tot het minimum weet te beperken, kan hij terugkijken op een geslaagd seizoen. Daarnaast zal hij zoveel mogelijk moeten leren voor de seizoenen die nog gaan komen. Maar systematisch leren kan hij wel, dat heeft hij in de lagere raceklassen wel bewezen.”

Waar Max Verstappen, George Russell en Charles Leclerc in de opstapklassen vaak in hun eerste jaar meteen succesvol waren, had Mick Schumacher vaak een tweede jaar in een kampioenschap nodig om te kunnen oogsten. “Ik ben het ermee eens als je zegt dat Mick iets meer tijd nodig lijkt te hebben om tot successen te komen dan de ‘supertalenten’ die je noemt. Maar dat betekent niet dat hij geen talent heeft”, merkt Nimmervoll op. “Iemand die kampioen wordt in de Formule 3 en Formule 2 heeft in elk geval genoeg talent om steeds weer een stap hoger te kunnen gaan. Maar hoewel Mick misschien een coureur is die langer nodig heeft om op gang te komen - dat was in elk geval in het verleden zo, wie weet is het in de Formule 1 wel anders - ben ik er redelijk zeker van dat hij een lange en succesvolle carrière in de Formule 1 kan hebben.”

Van welk kaliber Mick Schumacher precies is, is afwachten. Nimmervoll: “Het is absoluut nog te prematuur om te zeggen of hij een goede Formule 1-coureur kan worden of eentje die echt héél, héél goed is en wereldtitels kan winnen.” Volgens Nimmervoll gaat het gezegde 'wat goed is, komt snel' niet altijd op in de autosport. “In het verleden hebben we een supertalent als Jan Magnussen zien falen in de Formule 1, terwijl een coureur als Jenson Button na een paar moeilijke eerste seizoenen relatief laat in zijn carrière nog een titel pakte.”

