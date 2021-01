Wolff: Mercedes moet verlies van DAS op andere manier compenseren

De Formule 1 heeft na het uitstellen van de grote reglementswijzigingen tot 2022 besloten om de technische regels voor 2021 van een update te voorzien. Het doel daarvan is om de auto’s minder downforce te laten genereren, waarmee men problemen met de banden van Pirelli wil voorkomen. De impact van de veranderingen mag volgens Wolff niet onderschat worden. “Iedereen praat over de reglementswijzigingen voor 2022, maar er zijn al drastische veranderingen voor 2021. We verliezen veel downforce in 2021 en dat geldt voor alle teams”, zei hij.

De belangrijkste verandering ten opzichte van 2020 is de vloer van de auto’s. Voor de achterwielen wordt een stuk van de bodemplaat weggehaald en de verticale vinnen van de diffuser worden iets kleiner gemaakt. Het doel van de ingreep is dat de bodemplaat minder downforce opwekt dan voorheen, wat weer moet leiden tot minder hoge snelheden in de bochten. Op die manier proberen de FIA en de F1 bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen. De banden van de Italiaanse firma bezweken in 2020 enkele keren en dat moet met iets lagere snelheden voorkomen worden. Tegelijkertijd heeft Pirelli zelf een wijziging aangebracht in de constructie van de band om een herhaling van de problemen te voorkomen.

Een andere verandering aan het technische reglement is het verbod op het DAS-systeem. Met ‘Dual Axis Steering’ konden de Mercedes-coureurs het spoor van hun voorbanden veranderen door het stuurwiel tijdens het rijden naar zich toe te trekken en weer terug in de oorspronkelijke positie te duwen. Het doel: de banden makkelijker op kunnen warmen. Mercedes was in 2020 het enige team met zo’n systeem is dan ook de enige stal die getroffen wordt door deze ingreep. “Het was een goede tool die hielp om de banden op te warmen, maar het was niet het wondermiddel waarnaar men vaak verwees. Desalniettemin moeten we het verlies van DAS compenseren”, erkent Wolff.

Welke gevolgen de ingrepen in het technische reglement hebben op de pikorde in de Formule 1 in 2021 is voorlopig nog onduidelijk. Afgelopen seizoen was Mercedes zeer dominant en de hoop is dat de veranderingen er in ieder geval toe leiden dat het verschil met de achtervolgers kleiner wordt. Wolff blijft in ieder geval redelijk relaxed onder de wijzigingen. “Je moet gewoon je werk doen, ongeacht hoe de reglementen eruitzien.”