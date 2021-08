Na de bekendmaking op vrijdag 13 augustus dat de Grand Prix van Nederland 2021 met slechts tweederde capaciteit mag plaatsvinden, heeft de organisatie achter de schermen hard gewerkt om de complexe puzzel voor de kaartverdeling te leggen. Een deel van de fans met een geldig toegangsbewijs heeft vandaag bericht gekregen niet aanwezig te mogen zijn bij het oranjefestijn in de duinen. Een teleurstelling voor tienduizenden fans, aangezien er geen 105.000 maar ‘slechts’ zo’n 70.000 toeschouwers per dag aanwezig mogen zijn.

Het was een moeilijke en soms ook pijnlijke afweging, zo zegt sportief directeur Jan Lammers: “De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel. Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare tickets moeten we rekening houden met verschillende variabelen. Zo is ‘General Admission’, zeg maar kaarten zonder vaste zitplaatsen, niet meer toegestaan. Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groepen en families niet te splitsen, moeten we rekening houden met onder andere het veiligheids- en mobiliteitsplan rondom Zandvoort, de belangen van lokale ondernemers en uiteraard de Covid-beleidsregels. Helaas zullen een flink aantal fans niet mogen komen. Dat is ongelofelijk vervelend, we hebben geen keuze. Gelukkig kunnen we deze fans wel beloven dat ze de volgende editie er vanzelfsprekend bij zijn.”

De aangekochte tickets blijven zogezegd geldig in 2022, dus de fans die nu teleurgesteld worden mogen volgend jaar met hetzelfde kaartje de race wel bijwonen. De organisatie van de Dutch Grand Prix geeft alle fans de gelegenheid om te kiezen tussen het behouden van het ticket of het aanvragen van een refund voor de gehele bestelling, inclusief servicekosten. Dit kan in de periode van 22 augustus tot 16 september geregeld worden via de ‘MyDGP’-website.