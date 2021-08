Tussenrapport Daniel Ricciardo: De zwakste schakel bij McLaren

Daniel Ricciardo in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 9

Aantal WK-punten: 50

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 6e plaats (Bahrein, Emilia-Romagna)

Beste resultaat: 5e plaats (Groot-Brittannië)

Rapportcijfer: 6,2

Op het moment dat Daniel Ricciardo vorig jaar door McLaren werd gepresenteerd als de opvolger van Carlos Sainz, voerde er één verwachting de boventoon: dat gaat een hoop lachen, gieren en brullen worden met zijn nieuwe teamgenoot Lando Norris. Halverwege zijn eerste jaar in Woking valt er echter nog maar weinig te lachen voor de Australiër. Terwijl Norris de sterren van de hemel rijdt, heeft de lach op het gezicht van Ricciardo vooral plaatsgemaakt voor een radeloze blik die zich afvraagt waar de snelheid gebleven is.

Van alle coureurs die tijdens de winter van team zijn gewisseld ervaart Ricciardo met afstand de meeste opstartproblemen bij zijn nieuwe werkgever. Sergio Perez, Sebastian Vettel en ook zijn voorganger Carlos Sainz hebben alle drie al minimaal een podiumfinish gescoord voor hun nieuwe werkgever. Voor de McLaren-coureur is een vijfde plek op Silverstone tot dusver zijn beste resultaat dit seizoen. Het was meteen ook de enige top vijf finish van Ricciardo in de eerste seizoenshelft, terwijl teamgenoot Lando Norris slechts één race niet in de top vijf is geëindigd (zijn uitvalbeurt in Hongarije niet meegerekend). Die ene finish buiten de top vijf kwam voor Norris in Barcelona, het enige weekend waar de Brit tot dusver dit seizoen wat snelheid tekort kwam. Het werd meteen ook de enige Grand Prix waar Ricciardo voor zijn jonge teamgenoot aan de finish kwam.

Ricciardo lijkt vooral over één rondje tekort te komen in de McLaren MCL35M. Waar Norris dit jaar nog elke keer Q3 heeft bereikt, is Ricciardo al vijf keer gesneuveld in Q2. In Portugal overleefde de coureur uit Perth zelfs niet eens het eerste kwalificatiedeel. Daardoor rest Ricciardo op zondag vaak niet meer dan een inhaalrace, die hij in de bijzonder snelle McLaren dan vaak wel nog in de punten eindigt. Je kunt je echter afvragen in hoeverre dat voor een coureur van Ricciardo's kaliber als een prestatie mag worden gezien wanneer je teamgenoot steevast bij de beste vijf eindigt en al drie keer op het podium stond.

Het is te hopen voor Ricciardo en McLaren dat de Australiër de batterijen in de zomerstop heeft opgeladen en zich vanaf de eerste race in Spa-Francorchamps weer wat vaker van voren laat zien. McLaren beschikt dit jaar namelijk over een auto waarmee het vrij gemakkelijk ‘best of the rest’ moet kunnen worden achter Mercedes en Red Bull. Alleen door het magere puntentotaal van Ricciardo (Norris heeft halverwege het seizoen meer dan het dubbele aantal gescoord) heeft Ferrari de aansluiting kunnen vinden. Extra pijnlijk voor McLaren, omdat Ricciardo’s voorganger Carlos Sainz in Maranello wel meteen zijn draai heeft gevonden.

Ondanks het feit dat Ricciardo een kop groter is dan Norris staat de Australiër tot dusver bij McLaren in de schaduw van zijn teamgenoot. Bovendien is het geen geheim dat Norris het oogappeltje is van CEO Zak Brown en als de grote ster voor de toekomst wordt gezien waarmee McLaren wil gaan vechten voor de wereldtitel. Als Ricciardo daarmee genoegen neemt, had hij net zo goed bij Red Bull kunnen blijven...

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 6,0 Bjorn Smit 6,5