Officieel: F1 Zandvoort gaat door met 67 procent van de capaciteit

Nadat de Formule 1-terugkeer op het duinencircuit in 2020 met een jaar werd uitgesteld, hoopte de organisatie ditmaal op een volle bak aan de kust. Niets voor niets is de initieel bedachte datum van mei ingeruild voor een plekje in september. Het moest de weg vrijmaken voor een groot racefestijn met 105.000 toeschouwers per dag. Doordat het demissionaire kabinet dat nog niet aandurft en vrijdagavond laat weten dat er nog altijd enkele beperkingen gehandhaafd blijven, is de realiteit iets anders. Festivals mogen met maximaal 750 bezoekers plaatsvinden, sportevenementen kunnen rekenen op twee derde van de beschikbare tribunecapaciteit, waarbij enkel geplaceerde plekken toegestaan zijn.

Financiële klap opgevangen door organisatie zelf

Het betekent dat het F1-feest in Nederland door mag gaan, maar met 'slechts' zestig- à zeventigduizend toeschouwers per dag. Dat laatste legde de bal bij de organisatie in Zandvoort neer, die vooral met een financiële legpuzzel is geconfronteerd. Want is een evenement met duizenden fans minder überhaupt haalbaar? Het antwoord op die vraag luidt 'ja', zo blijkt op vrijdagavond. In een persbericht komt de organisatie formeel met witte rook: "Ervan uitgaande dat de overheid op 13 augustus bekend maakt dat de F1 Heineken Dutch Grand Prix in 2021 mag plaatsvinden met een bezetting van 67%, heeft de organisatie besloten het evenement, ook met deze beperkte bezetting en in afgeslankte vorm door te laten gaan."

De afgeslankte vorm zal betrekking hebben op de randactiveiten, maar natuurlijk ook op het aantal aanwezige mensen. Op de vraag wie er wel en wie er niet aanwezig kunnen zijn in het eerste weekend van september laat de organisatie weten: "Uiterlijk woensdag 18 augustus worden de kaartkopers via email geïnformeerd of ze dit jaar de race kunnen meemaken, of nog een jaar geduld zullen moeten hebben. Voor de fans die er helaas niet bij kunnen zijn, is er de mogelijkheid hun ticket(s) door te schuiven naar de Dutch Grand Prix van 2022 of een refund aan te vragen." Naast het teleurstellen van fans levert zo'n mega-event in afgeslankte vorm ook een miljoenenverlies op. Doordat de regering en het Formula One Management niet meteen bereid lijken om dat verlies ten dele op te vangen, komt de klap volledig op conto van drie partijen: Circuit Zandvoort, Sportvibes en TIG Sports.

Lammers: "Het glas is voor twee derde vol"

Het betekent dat er voor de organisatie dus goed en minder goed nieuws te melden valt drie weken voor aanvang van het evenement. Het ideaalplaatje zal geen werkelijkheid worden in 2021, maar sportief directeur Jan Lammers bekijkt de situatie liever positief. "Voor mij is het glas twee derde vol. We gaan het gewoon doen. De drie bedrijven achter de Dutch Grand Prix, Circuit Zandvoort, SportVibes en TIG Sports, hebben besloten te investeren in de toekomst van de F1 in Nederland. Het geloof in de ambitie om het grootste Ultimate Race Festival van de wereld te organiseren blijft voor de komende jaren het uiteindelijke doel. Dit jaar weliswaar in afgeslankte vorm, maar ondanks dat, zal de strijd om het wereldkampioenschap in een prachtige oranje ambiance worden gestreden", aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Video: De voorbereidingen op de eerste Nederlandse GP sinds 1985 in beeld