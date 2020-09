Nürburgring verwelkomt maximaal 20.000 toeschouwers

Door het coronavirus werden de eerste races van dit Formule 1-seizoen volledig zonder publiek afgewerkt, pas op 6 september tijdens de Toscaanse Grand Prix op Mugello werd er voor het eerst mondjesmaat publiek toegelaten en tijdens de Grand Prix in Rusland – komend weekend – zijn eveneens fans op de tribunes toegestaan. De Duitse autoriteiten achten de gezondheidssituatie veilig genoeg om nu ook op de Nürburgring mensen toe te laten.

De organisatie van de Eifel GP heeft rondom de kaartverkoop een gedetailleerd plan opgesteld. Zo wordt de kaarten op verschillende tribunes in verschillende etappes verkocht: mocht er iets veranderen aan de besmettingsgraad dan kan er altijd teruggeschaald worden. De voorverkoop begint dinsdag 22 september. Tickets worden op naam gezet en de plekken zijn nauwkeurig over de tribunes verspreid. Voor eventueel contactonderzoek (bij besmettingen) zullen de tribunes ingedeeld zijn in individuele secties en krijgen de toeschouwers een specifieke plaats toegedeeld. In elk van deze secties kunnen maximaal vier stoeltjes worden gereserveerd. Op weg van en naar de zitplaats worden mondkapjes verplicht gesteld en elke tribune krijgt een eigen parkeerterrein toegewezen om de publieksstromen uit elkaar te houden.

In eerste instantie worden er kaartjes verkocht voor de goedkoopste tribunes T3, T4a en T5b. De organisatie van de Grand Prix kiest daar bewust voor, zo licht circuitdirecteur Mirco Markfort aan Motorsport.com toe. “Het is belangrijk om in deze eerste fase kaartjes te kunnen aanbieden in verschillende prijscategorieën. Het is natuurlijk in tijden van corona en met de enorme hoeveelheid personeel die we moeten inzetten, allemaal een kwestie van kosten. Maar het is ook belangrijk dat we de fans de mogelijkheid bieden om de race betaalbaar en veilig te kunnen bezoeken." De prijzen voor kaarten voor het hele raceweekend beginnen bij 199 euro.

Mocht de besmettingsgraad rond het circuit in de komende dagen niet oplopen dan zal de Nürburgring – na overleg met de autoriteiten – in de loop van de week meer kaarten op meerdere tribunes in de verkoop doen met dus een maximum van twintigduizend.

Met medewerking van Christian Nimmervoll