F1 verwacht rondetijden onder de minuut tijdens GP Sakhir

De race op 6 december is na de reguliere Grand Prix van Bahrein de tweede race die op het Bahrain International Circuit wordt verreden, op een aangepast circuit dat vrijwel helemaal uit rechte stukken bestaat

Pat Symonds, chef van de technische afdeling van de Formule 1, heeft zijn team simulaties laten uitvoeren op het alternatieve circuit en de voormalig F1-ingenieur verwacht spektakel. “We hebben heel wat simulaties gedaan want we willen uiteraard niet dat een tweede race op hetzelfde circuit leiden tot een kopie van de eerste race. Op Silverstone hebben we dat proberen te bereiken door met verschillende bandencompounds te werken, terwijl we er in Oostenrijk juist voor hebben gekozen om aan het begin van het seizoen wat stabiliteit in te bouwen. Maar voor Bahrein wilden we wat anders.”

Dat ‘anders’ wordt dus een korte lay-out, veel sneller dan het reguliere GP-circuit. De keuze was geen gemakkelijke, aldus Symonds: “In dit geval hebben we bijvoorbeeld ook naar de verlichting gekeken, het wordt een avondrace en we moesten ons er van vergewissen dat we voldoende lichten hebben. Het is een erg kort rondje op een hogesnelheidscircuit, het vormt echt een uitdaging, maar we zijn er vrij zeker van dat het een goede race oplevert. We verwachten een kwalificatietijd van rond de 54.3 seconden als we twee DRS-zones gebruiken en zelfs een 53.9 seconden met drie DRS-zones.”

De lengte – of het gebrek daaraan – levert mogelijk problemen op als er twintig auto’s op de baan staan, maar het is aan de coureurs om daar mee om te gaan, vervolgt Symonds. “Ja, het gaat druk worden, net als bijvoorbeeld BrazilIë druk is. Dat gebeurt nu eenmaal op korte circuits. Dat is onderdeel van de uitdaging. Als je wereldkampioen wilt worden dan moet je er maar mee leren omgaan.”

Een rondje op de Bahrein 'Oval'