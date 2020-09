Racing Point trekt oud-marketeer van Michael Jordan aan

Slack was onder andere werkzaam bij de sportmarketingbureaus Wasserman en IMG en speelde in de afgelopen decennia achter de schermen een grote rol in de sportwereld. Zo was hij in de jaren '90 verantwoordelijk voor de marketing van basketballer Michael Jordan en daarna was hij CEO van voetbalclub Internazionale in Milaan. Meer recent was hij als adviseur verbonden aan Dorna, de commerciële rechtenhouder van de MotoGP.

Bij Racing Point moet Slack het merk Aston Martin in de markt zetten. Het voormalige Jordan, Midland, Spyker, Force India werd in 2018 overgenomen door Lawrence Stroll. De Canadese zakenman is inmiddels ook (mede-)eigenaar van sportautoproducent Aston Martin en Stroll wil onder dat label zijn ambities in de Formule 1 waarmaken.

“Met de stappen die we dit seizoen op het circuit hebben gezet en de komende herstart als Aston Martin F1 Team hebben we een unieke kans om in de Formule 1 een iconisch nieuw sportmerk op te bouwen”, legt Stroll uit. “We zijn blij Jefferson Slack aan te kunnen stellen om ons te helpen bij het realiseren van alle commerciële en marketingkansen die voor ons liggen.”

Slack zelf noemt Racing Point een van de meest interessante commerciële mogelijkheden. "Niet alleen in de Formule 1, maar in de hele sportindustrie. We kijken er naar uit om met Aston Martin F1 Team een iconisch sportmerk op te bouwen. Op weg daar naar toe willen we een uniek wereldwijd marketingplatform opzetten voor andere merken en partners.”

Het team staat momenteel (ondanks vijftien strafpunten) vierde in de strijd om het constructeurskampioenschap. Lance Stroll scoorde op Monza een podium. Volgend jaar krijgt de Canadees Sebastian Vettel als teammaat.

Met medewerking van Luke Smith