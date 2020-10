"Succes Ferrari-juniorprogramma geheel op conto van Binotto"

De Scuderia heeft momenteel met Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman drie talenten in de top vijf van het Formule 2-kampioenschap. Shwartzman lijkt, met nog één raceweekend te gaan, te hebben afgehaakt voor de titel, maar de Duitser en de Engelsman maken nog volop kans, iets waar Mekies trots op is. “De academie presteert dit jaar erg goed. De jongens doen het fantastisch door in zo’n moeilijk kampioenschap als de Formule 2 te domineren. En ze hebben vorig jaar al de Formule 3 naar hun hand gezet. Het lijkt op een trend.” Het F3-kampioenschap werd vorig seizoen gewonnen door Shwartzman met op de tweede plaats die andere Ferrari-junior Marcus Armstrong.

Mekies zwaait F1-teambaas Binotto alle lof toe voor de successen. “Mattia stuurt het persoonlijk aan en steekt er veel energie in. Hij geeft ons de mogelijkheid om het programma naar een niveau te tillen dat wij graag zien.” Daarbij zijn vooral korte lijntjes van belang en wonen de meeste junioren zo'n beetje in de fabriek in Maranello, vervolgt Mekies. “We zijn er heilig van overtuigd dat de volgende generatie snelle coureurs diegene zijn die samen met het team en de ingenieurs dezelfde lucht in- en uitademen. Ze leven samen en leren al erg vroeg van alles, we proberen ze zoveel mogelijk te integreren.”

De resultaten waren dusdanig bemoedigend dat Ferrari besloot om Schumacher, Ilott en Shwartzman dit jaar al ervaring te laten opdoen in een F1-wagen met in het achterhoofd de mogelijkheid om één of meerdere van hen volgend seizoen bij een klantenteam te stallen. De Rus mag daartoe in Abu Dhabi een test afwerken en afgelopen weekend zouden Schumacher en Ilott zelfs al hun debuut maken tijdens een Grand Prix-weekend, respectievelijk voor Alfa Romeo en Haas. De dicht mist in de Eifel zorgde er voor dat de vrijdagse sessies werden afgelast en dus kwamen ook beide jonge coureurs niet in actie.

Ferrari is inmiddels hard op zoek naar een nieuwe mogelijkheid om het tweetal in actie te zien, maar of en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Net als het ook nog lang niet duidelijk is wie van de drie jonge talenten uiteindelijk ook daadwerkelijk in de Formule 1 zal doorbreken. De academie leverde een paar jaar geleden al Charles Leclerc af, maar een herhaling van dat succes is niet gegarandeerd, aldus Mekies. “Hij [Leclerc] laat zien dat het systeem kan werken. Maar je kan niet verwachten dat je elk jaar zo’n talent vindt en zelfs niet elke drie jaar.”