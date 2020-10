Tech: Vond Red Bull een oplossing met de nieuwe voorvleugel?

Verstappen en Albon rapporteerden bij de start van het seizoen dat de RB16 bijzonder nerveus was, wat ook te zien was aan het aantal schuifpartijen van beide rijders. Verstappen slaagde erin om met zijn ervaring rond die problemen heen te fietsen en toch nog goede resultaten te behalen, maar Albon had het als tweedejaarsrijder bijzonder lastig.

Red Bull probeerde daarom regelmatig updates kaar te stomen, niet alleen om qua snelheid de kloof met Mercedes te dichten, maar ook om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Er ging daarbij veel aandacht uit naar de voorvleugel, een onderdeel dat traditiegetrouw een sterk punt is van het aerodynamisch team in Milton Keynes. Die vleugel onderging doorheen het seizoen enkele gedaanteveranderingen, maar wat op de Nürburgring was te zien was een grotere stap dan verwacht.

De monteurs van Red Bull gaven ons per ongeluk een kans om de anders goed afgeschermde onderkant van de vleugel te bekijken. Wat meteen opviel waren de groeven die aangebracht werden aan de onderkant van de voetplaat.

Dit is een bijzonder gevoelig deel van de vleugel, omdat de luchtdruk onder de vleugel constant verandert door de voortdurende veranderingen in rijhoogte van de auto. Daarnaast probeerde Red Bull ook een luchtstroom naar de wielen te leiden, die de turbulentie van de draaiende voorbanden probeert te boetseren omdat die een negatieve impact hebben op de downforce van de vloer.

Teams gebruiken verschillende methodes om die turbulentie af te zwakken. De 'ploeg' van Red Bull onder de voorvleugel van de RB16 is echter een unieke oplossing die een impact zal hebben op de verdeling van de aerodynamische druk. De oplossing doet ook de vraag rijzen of de vleugel deel uitmaakt van een groter geheel dat ook de prestaties van de rest van de voorvleugel kan verbeteren. Eerder introduceerde Red Bull nieuwe endplates die een opening blijken te hebben (zie tekening onder).

Als de vleugel effectief uitgehold is en de luchtstroom van de onderkant naar de bovenhoek wordt geleid, dan is het effect dat de vortex aan de vleugeltip wordt bewerkt. Dat is een prioriteit voor de teams sinds de reglementen op dat vlak werden veranderd.

Red Bull zaagde, net zoals enkele andere teams overigens, een hoek uit de bovenkant van de endplate (foto boven) om de vortex te beïnvloeden. Dit is precies de ruimte waarin in de laatste voorvleugel van Red Bull een tunnel lijkt te zitten. Het is echter moeilijk om zeker te zijn over die tunnel, een fotograaf moet veel geluk hebben om de onderkant van een wagen te kunnen vastleggen. Dat gebeurde laatst in Silverstone, toen de auto van Albon na de crash werd weggetakeld. Toen zagen we bijvoorbeeld dat de endplate van Albon op dat moment geen tunnel had (foto onder).