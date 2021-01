Stroll wil van Aston Martin kampioensteam in F1 maken

Het is een en al verandering bij Racing Point, het voormalige Force India dat ooit begon als het team van Eddie Jordan. Na het faillissement van Force India en de overname door een consortium rond modemagnaat Lawrence Stroll werd de naam veranderd naar Racing Point en kwam er een forse geldinjectie. Op de korte termijn schurkte Stroll dicht tegen zijn maatje Toto Wolff aan en nam Racing Point zoveel mogelijk over van het kampioensteam Mercedes. Op de lange termijn wordt er in Silverstone een gloednieuw hoofdkwartier uit te grond gestampt en werd het team omgedoopt tot Aston Martin, waar Stroll zich eveneens heeft ingekocht.

Zo keert in 2021 Aston Martin, dat de voorbije jaren al sponsor was van Red Bull, voor het eerst sinds 1960 echt terug als constructeur met zoon Lance Stroll en Sebastian Vettel als rijders. Vorig seizoen pakte het team een eerste overwinning met Sergio Perez, die plaats moest maken voor Vettel.

In een interview met de BBC legt Lawrence Stroll uit dat hij hoopt dat de eerste zege in Sakhir nog maar het begin is van een succesrijk verhaal. "We hebben al verschillende podiums en een zege behaald, ik wil nu stap voor stap meedoen voor meer overwinningen", vertelde Stroll senior. "In F1 is het een proces dat vele jaren duurt om succesvol te zijn, je bouwt geen enkele business op een dag. Met de nieuwe reglementen voor 2022 willen we winnen, daarom doen we mee. En ik heb de mogelijkheid om ons de middelen te geven die daarvoor nodig zijn."

Stroll heeft veel vertrouwen in aanwinst Sebastian Vettel, die na enkele moeilijke jaren bij Ferrari de weg wat kwijt leek te zijn en duidelijk nood had aan een frisse start. "Sebastian heeft een heel lastig jaar gekend met een wagen die niet bij zijn rijstijl paste", aldus Stroll. "Dat hebben we bij Red Bull ook al een keer gezien in 2014. Hij verloor zijn job in 2020 nog voordat het seizoen was begonnen, wat mentaal heel lastig is. En je weet wat voor een mentaal spel er gaande is in F1. Maar hij is en blijft een viervoudig wereldkampioen en ik denk niet dat hij in een jaar tijd is vergeten hoe hij moet rijden. Hij werkt enorm hard en zal ons team leiden. De beste manier om je team te laten denken als wereldkampioenen is door er eentje in huis te halen. Sebastian is gemotiveerder dan ooit en ik heb er 100 procent vertrouwen in dat hij het bij ons fantastisch zal doen."