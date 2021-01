Magnussen klaar met vechten voor punten in F1: “Wordt saai”

Magnussen kende een uiterst succesvolle start in de Formule 1: in 2014 werd hij bij zijn debuut met McLaren direct tweede. Daarna pakte hij echter geen enkele topklassering meer en de laatste paar jaar bij Haas was het zelfs elk raceweekend een gevecht om niet als laatste te eindigen. Het vooruitzicht om bij Chip Ganassi weer mee te kunnen doen voor de prijzen, is enorm spannend, zo laat Magnussen aan Motorsport.com weten. “Ik kijk er echt naar uit, ik kan niet wachten. Het maakt het allemaal een stuk makkelijker. Ik ben totaal niet teleurgesteld dat Abu Dhabi mijn laatste Formule 1-race was. Natuurlijk zal ik het rijden in F1-auto's missen en vooral ook het team. Maar ik kan niets anders zeggen dan dat ik uitkijk naar het volgende avontuur.”

Ondanks dat Magnussen pas 28 jaar oud is, beseft hij dat de kans uiterst gering is dat hij ooit zal terugkeren naar de Formule 1, maar hij zit daar niet echt over in. “Iedereen wil naar de Formule 1, ook ik. Dat is waar ik altijd van gedroomd heb. Maar na een tijdje, als je geen races kunt winnen dan is zelfs het scoren van punten niet meer zo heel spannend. En met Haas hebben we best wat punten gehaald. Weliswaar niet de laatste tijd, maar zelfs in de top-tien finishen wordt saai. Dat is niet echt het doel als je een echte winnaar bent. Het geeft geen bevrediging.”

De beste eindklassering in vier jaar Haas waren tweede vijfde plaatsen voor Magnussen, in 2018. Afgelopen seizoen wist hij slechts één keer in de top-tien te finishen, een tiende plaats in Hongarije. De Amerikaanse stal zakte in de afgelopen twee jaar af naar de negende plaats in het constructeurskampioenschap, voornamelijk doordat de laatste twee auto’s van Haas niet echt om over naar huis te schrijven waren.

Het verschil tussen de auto’s maakt het steeds moeilijker voor coureurs om het onderscheid te maken, legt Magnussen uit. “In de Formule 1 moet je een geweldige auto hebben om races te kunnen winnen. Natuurlijk kan het één op de duizend keer wel lukken. Iemand die niet in de beste auto zit kan winnen, maar dat is meer een kwestie van geluk. Je hebt vrij extreme omstandigheden nodig om dat te laten gebeuren. Ik kijk er echt naar uit om weer in een winnende situatie te komen, waar ik 's morgens wakker kan worden en kan gaan voor een overwinning in Daytona, Sebring of Laguna Seca. Het zijn geweldige circuits en races waar ik naar uitkijk.”