Wolff: "Moeten meer oog hebben voor mentale gezondheid coureurs"

Wolff komt tot dit inzicht na de lichte crisis die Valtteri Bottas aan het einde van het afgelopen seizoen doormaakte. De Fin had de titelstrijd verloren en werd op de koop toe tijdens de Grand Prix van Sakhir ook nog eens op een hoop gereden door gelegenheidsinvaller George Russell. De teambaas en Bottas spraken destijds uitgebreid met elkaar, onder andere over hoe het team de coureur mentaal beter kon ondersteunen, een aspect dat tot dan toe nauwelijks aan de orde was binnen Mercedes. Het gesprek leidde direct tot een wijziging: op verzoek van Bottas was Wolff tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi een stuk milder en positiever in zijn radioboodschappen.

Wolff zegt dat het hoog tijd wordt dat het team wat meer geeft om de mentaliteit van de coureurs en wat minder de nadruk legt op de wekelijkse prestaties. “Waar we naar moeten kijken en wat we samen moeten uitwerken, is het feit dat bij de coureurs alles draait om het winnen van het wereldkampioenschap”, aldus Wolff in gesprek met Motorsport.com. “En als dat kampioenschap eenmaal in een plooi ligt, moeten we uitzoeken hoe we hun energieniveau op peil kunnen houden. De marge tussen winnen en verliezen – tussen hero and zero – is zo klein in deze sport. Als hij in Sakhir had gewonnen dan zou niemand Valtteri hebben bekritiseerd. En dat had alles te maken met een goede of minder goede start. Hij was voor dat ongelukkige pitstop-incident ook aan het inhalen.”

“We moeten dus niet heen en weer geslingerd worden tussen uitbundigheid en depressie als we over de coureurs oordelen. We moeten het gemiddelde zien en de coureurs helpen om vertrouwen te hebben, om hun vaardigheden te ontwikkelen en consistente prestaties te behalen”, concludeert Wolff.

Bottas eindigde afgelopen seizoen op maar liefst 124 punten van teamgenoot Lewis Hamilton, maar dat grote verschil vertelt niet het hele verhaal, vindt de Mercedes-chef. “Valtteri heeft hoogtepunten gekend, maar vooral ook veel meer dieptepunten dan hij verdiende”, legt Wolff uit.

“Die dieptepunten waren niet te wijten aan zijn eigen prestaties, maar gewoon het gevolg van botte pech. Hoe vaak heeft hij niet aan de leiding van een race gelegen die hij waarschijnlijk zou hebben gewonnen, maar dan was er opeens weer een rode vlag? Of voordat hij een lekke band kreeg? Meerdere keren. Ik denk dat hij een handvol overwinningen meer had kunnen behalen. En het kampioenschap had veel, veel langer open kunnen blijven. Hij presteert op een zeer hoog niveau. Er is geen reden om aan hem te twijfelen.”