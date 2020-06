Formule 1 komt met nieuwe realtime tv-graphics

Om de kijkers niet te veel te overladen met informatiestromen, zullen de zes graphics niet in één keer, maar gaandeweg het seizoen worden geïntroduceerd.

‘Car Performance Score'

TV Graphic: Car Performance Comparison Photo by: Formula 1

De eerste visuele grafiek die tijdens de Grand Prix van Oostenrijk gebruikt zal worden is de ‘Car Performance Score’, een actuele waarde gebaseerd op variabelen die verband houden met de sterktes en zwaktes van de auto, zoals bijvoorbeeld grip, vermogen, downforce en weerstand.

Vanaf de tweede race op Silverstone – de 70th Anniversary Grand Prix – wordt aan deze eerste graphic de ‘Ultimate Driver Speed Comparison’ toegevoegd. Die statistiek maakt het mogelijk om de huidige coureurs te vergelijken met coureurs uit het verleden. Daarvoor is een database aangemaakt die teruggaat tot 1983.

Vanaf de Grand Prix van België eind augustus krijgen de kijkers de ‘High-speed/Low-Speed Corner Performance’ in beeld te zien. Deze graphic laat zien hoe coureurs presteren in snelle (meer dan 175 km/u) en langzame bochten (minder dan 125 km/u).

In de tweede helft van het seizoen willen de Formule 1 en Amazon de laatste drie visuele grafieken uitrollen: eentje voor ‘Driver Skills Rating’, een tweede voor ‘Car/Team Development and Overall Season Performance’ en tot slot een graphic voor 'Qualifying and Race Pace Prediction.’ Vooral de 'Driver Skills Rating' is interessant. Dit cijfer is bedoeld om de beste coureur aan te wijzen op basis van een aantal variabelen zoals de kwalificatie, starts, racesnelheid, bandenmanagement en inhalen/positie verdedigen.

De zes nieuwe graphics vormen een toevoeging op de al bestaande data die de kijkers tijdens een Grand Prix voorgeschoteld krijgen en desgewenst ook zelf kunnen opvragen. Dat zijn de ‘Exit Speed’, de ‘Predicted Pit Stop Strategy’, de ‘Pit Window’, de ‘Battle Forecast’, de ‘Pit Strategy Battle’ en de ‘Tyre Performance.’ Het Formule 1-seizoen begint op 5 juli met de Grand Prix van Oostenrijk.

Met medewerking van Jonathan Noble