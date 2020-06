McLaren naar rechter om plan voor herfinanciering te versnellen

Het coronavirus heeft grote financiële implicaties gehad voor McLaren. Het bedrijf liep op meerdere fronten tegen een gevoelige klap aan: de racerij ligt stil en er komt amper geld binnen qua sponsoring en prijzengeld, terwijl anderzijds ook de productie en verkoop van straatauto’s op zijn gat ligt. Daardoor zijn acute financiële problemen ontstaan, die McLaren in eerste instantie het hoofd wilde bieden door personeel met verlof te sturen en een lening van 150 miljoen pond aan te vragen bij de Britse overheid. Dat plan werd afgewezen, waarna McLaren een hypotheek wilde nemen op het hoofdkantoor en de collectie historische racewagens.

Daarbij stuitte McLaren echter op weerstand van een groep investeerders, die claimen dat zowel het McLaren Technology Centre als de collectie historische auto’s al als onderpand zijn ingezet bij een obligatie-uitgifte in 2017. Het water staat McLaren echter tot aan de lippen, waardoor de automaker de stap naar de rechter heeft gezet. Zo hoopt men een verklaring te krijgen waardoor doorgezet kan worden met de plannen voor een hypotheek op het MTC en de collectie racewagens. Door het coronavirus heeft het bedrijf een “dreigend liquiditeitstekort” en moeten nieuwe middelen “uiterlijk 17 juli” geïnjecteerd zijn, zo blijkt uit documenten die zijn ingediend voor de rechtszaak.

In essentie wil McLaren dat het onderpand vrijgegeven wordt, zodat een aantal belangrijke activa daarvan gebruikt kan worden om zo’n 280 miljoen pond op te halen. Dat moet gebeuren door middel van ‘voorgenomen transacties’, waaronder de verkoop van vastgoed door McLaren aan nieuwe eigenaren, waarna het bedrijf ze terug wil huren. Ook overweegt men ‘bepaalde’ historische auto’s aan een buitenstaander te verkopen. Een ander voorstel voor de historische auto’s is om ze te verkopen aan een nieuwe dochteronderneming binnen de McLaren Group, die dan een door activa gedekte lening van een derde partij zou kunnen krijgen. Tot dusver is de bestaande verzekering van het pand en de auto’s dus nog niet vrijgegeven.

De argumenten van McLaren voor een snelle behandeling van de zaak geven aan hoe urgent de noodzaak voor nieuwe financiering is. “Hoewel de Group voldoende liquiditeit heeft om te voldoen aan de verplichtingen op zeer korte termijn, is er extra liquiditeit nodig die niet later dan 17 juli 2020 beschikbaar moet zijn”, staat in de documenten voor de rechtbank. “Extra liquiditeit van ongeveer 280 miljoen pond zou voldoende zij voor de groep om de operatie tot in 2021 te ondersteunen.” McLaren benadrukt ook dat de schuld voor de huidige situatie bij het coronavirus gelegd moet worden. “De voorgenomen transacties geven de Group toegang tot de extra liquiditeit die nodig is om te garanderen dat het bedrijf 2021 haalt. Dit geeft een aanzienlijk voordeel aan de schuldeisers van de Group (door een cashflow-crisis en insolventie die destructief is voor de waarde te voorkomen).”

Tijdens een op afstand gehouden hoorzitting van afgelopen vrijdag merkte rechter Anthony Mann op dat de timing ‘ambitieus’ was, maar hij was het erover eens dat een snelle oplossing essentieel is. De rechtszaak begint op 2 juli.

