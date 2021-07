'Silverstone bereid om opnieuw tweede Grand Prix te organiseren'

De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt volgend weekend verreden voor volle tribunes en een recordaantal van 140.000 toeschouwers. Die mogen ondanks de oplopende coronacijfers de race op Silverstone bijwonen nadat de Britse regering het evenement daarvoor toestemming had gegeven. De volle tribunes in Engeland staan in schril contrast met de recente afzegging van de Grand Prix van Australië vanwege de coronamaatregelen aldaar en het mogelijk schrappen van races in Japan, Mexico en Brazilië.

Mocht één van die drie races – of een andere Grand Prix – komen te vervallen dan is Silverstone gaarne bereid om in te springen, zegt circuitdirecteur Stuart Pringle tegen The Independent. “Als we kunnen helpen door later in het seizoen nog een race te organiseren, dan zouden we dat graag doen. De Formule 1 verdient alle lof voor het feit dat ze vorig jaar zeventien races heeft kunnen rijden – de enige mondiale sport die een dergelijke prestatie heeft geleverd – en ik hoop dat ze de kalender opnieuw kunnen afwerken.”

Pringle erkent overigens dat er nog geen verzoek van de Formule 1-organisatie is binnengekomen. “We zijn er niet om gevraagd en het is ook geen gesprek dat ik heb aangezwengeld, maar als het organiseren van nog een race het kampioenschap op een aanvaardbaar niveau brengt, dan zullen we natuurlijk helpen.”

Of het ook daadwerkelijk zover zal komen is nog maar de vraag: de Grands Prix in Japan, Mexico en Brazilië vinden plaats in oktober en november en dat zijn nu niet echt ideale maanden om in Engeland te racen.

Ook vorig seizoen schoot Silverstone de Formule 1 te hulp. Door het wegvallen van een groot aantal races – waaronder de Dutch Grand Prix – werden er op het klassieke circuit in het midden van Engeland zelfs twee races verreden: de officiële Britse GP en de 70th Anniversary GP, ter ere van het zeventigjarig bestaan van de sport.