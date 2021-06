Grand Prix van Groot-Brittannië voor volle tribunes

Vorig jaar werden op Silverstone, vanwege de coronapandemie, twee races zonder publiek georganiseerd. Even zag het er naar uit dat ook de editie van dit seizoen – van 16 tot en met 18 juli – voor lege tribunes zou moeten plaatsvinden. De Britse overheid ziet een opleving van de besmettelijke Delta-variant van COVID-19 en heeft daarop besloten om nog even vast te houden aan de coronamaatregelen in het land. Pas vanaf 19 juli – een dag na de Grand Prix – is er weer meer mogelijk in het Verenigd Koninkrijk.

De organisator van de Britse Grand Prix zag de bui al hangen en vreesde dat er opnieuw geen of beperkt publiek welkom zou zijn. Er werd contact opgenomen met de Britse overheid en die heeft na overleg toegezegd dat de Formule 1-race – net als de EK-voetbalwedstrijden en Wimbledon – onderdeel wordt van het Event Research Programme (ERP), een programma dat als proeftuin geldt voor het verder opengooien van de maatschappij.

In een verklaring die donderdag is vrijgegeven, bevestigt Silverstone dat alle tickethouders welkom zijn bij de Formule 1-race. “Het team van Silverstone zal nu nauw samenwerken met de ERP-deskundigen en met name met de directeur Volksgezondheid van Northamptonshire om de specifieke toegangsvoorwaarden vast te stellen waardoor het evenement veilig kan verlopen. De details zullen in de komende dagen aan de tickethouders bekend worden gemaakt”, aldus de organisatie. Dit betekent dat er maximaal 140.000 toeschouwers per dag welkom zijn op Silverstone. Een flink deel van die toeschouwers zijn fans die vorig jaar al een ticket hadden gekocht voor de Britse Grand Prix van 2020 en hun kaartje hebben behouden.

Eerste sprintrace in de Formule 1

Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1, laat weten dat het fantastisch nieuws is dat de Grand Prix op Silverstone voor een vol huis wordt verreden. De race wordt de eerste in de F1-geschiedenis met een zaterdagse sprintrace. “Het is fantastisch dat Silverstone volledig bezet zal zijn. Het wordt een ongelooflijk weekend met honderdduizenden fans die ons allereerste sportevenement op zaterdag en het hoofdevenement op zondag zullen zien”, aldus de Italiaan.