Brundle dicht Verstappen meeste kans op titel toe: "Hij is op dreef"

Hoewel het Formule 1-seizoen dit jaar maar liefst 23 races telt, is het veilig om te stellen dat Red Bull de touwtjes stevig in handen heeft. Het team uit Milton Keynes won de laatste vijf races op rij en staat in het constructeurskampioenschap inmiddels voor op Mercedes. Max Verstappen won dit seizoen al vijf keer en lijkt de overhand te hebben op Lewis Hamilton die al sinds de Spaanse Grand Prix op 9 mei droog staat en volgende week op Silverstone hard op zoek zal moeten naar een broodnodige overwinning. “Ik denk dat het nu cruciaal is", blikt Martin Brundle bij Sky Sports F1 vooruit op de Britse GP. “We zitten al negen races in het seizoen. Max had de laatste vijf makkelijk kunnen winnen, maar heeft er vier gewonnen en Red Bull won de andere toch nog [door Sergio Perez], want hij had natuurlijk die lekke band in Baku.”

“Hij is op dreef”, vervolgt Brundle zijn analyse. “Hij domineerde het tweede duel in Oostenrijk en won de eerste race in Oostenrijk met gemak. Paul Ricard had hij ook al in de tas en dus zijn Red Bull en Max Verstappen de favorieten voor de titel. Mercedes moet snel en hard terugkomen en Silverstone is daarvoor hun beste kans.”

Grootste probleem daarbij vormt echter de grote reglementswijzigingen van komend seizoen. Voor 2022 moet een compleet nieuwe wagen worden afgeleverd en dat zorgt er voor dat de teams op twee gedachten zullen hinken, denkt Brundle. “Met het budgetplafond en de beperkte middelen die de teams hebben en de volledig nieuwe auto’s van 2022, zullen ze daaraan moeten blijven werken. Want die auto zal worden gehomologeerd en zal een aantal jaren moeten meegaan. Als je de wagen van 2022 fout hebt [ontworpen] dan zal dat je twee of drie seizoenen pijn doen. Je kunt die gok niet nemen en ik denk dat Mercedes iets zal moeten doen in de trant van: ‘Goed, we hebben nog een paar ontwikkelingen aan deze auto, dan stoppen we er mee zien we wel wat er gebeurt met strategie, weer, geluk, wat dan ook.”

Al met al geen goed vooruitzicht voor Hamilton en zijn ambities om dit jaar al een achtste wereldtitel aan zijn palmares toe te voegen. “Ik denk dat Lewis het moeilijk zal krijgen als hij naar de rest van het seizoen kijkt en denkt: Ik heb gewoon niet de snelheid in de auto om Red Bull te evenaren”, besluit Brundle.