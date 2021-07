Norris over vriendschap met Sainz en Ricciardo: "Andere interesses"

Het solide optreden van Lando Norris leverde hem dit seizoen al drie podiums en een vierde plaats in het klassement op. McLaren staat momenteel derde in het teamklassement en vecht achter Red Bull en Mercedes een mooi duel met Ferrari uit om de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Voor Norris is die tweestrijd speciaal omdat hij niet alleen vecht tegen Charles Leclerc, maar ook tegen zijn goede vriend en voormalig teammaat Carlos Sainz. De twee hebben nog steeds veel contact met elkaar. Zo gaan ze regelmatig met elkaar golfen, maar echt kennis uitwisselen is er natuurlijk niet meer bij. “Hij weet hoe ik rij en hij weet hoe wij als team denken”, zegt Norris. “Natuurlijk proberen we een en ander een beetje te veranderen zodat hij niet alles weet. Maar dat is gewoon één van de voor- en nadelen van iemand die van team verandert en zo.”

Ondanks hun vriendschap is Sainz één van de coureurs die Norris het liefste op het circuit wil tegenkomen. “Natuurlijk hebben we beiden ons eigen programma, maar er is waarschijnlijk niemand die ik meer zou willen verslaan dan Carlos en waarschijnlijk geldt dat andersom ook. Hij wil McLaren verslaan en wij willen Ferrari net zo graag verslaan. Dat is een deel van de uitdaging, maar misschien gaan we morgen wel weer golfen.”

Toen vorig seizoen eenmaal bekend werd dat Sainz McLaren zou verlaten en de altijd goedlachse Daniel Ricciardo werd aangekondigd als nieuwe teamgenoot van Norris, leek het er even op dat een nieuw komisch duo was geboren. Maar hoewel Norris een goede klik heeft met de Australiër is die band een andere dan die met Sainz. “We kunnen goed met elkaar opschieten, we kunnen met elkaar lachen en we zijn goede vrienden en zo”, legt Norris het verschil uit. “Maar een simpel ding is dat onze interesses buiten het circuit heel verschillend zijn. Hij is meer bezig met het maken van wijn en kleding en zo, terwijl ik meer bezig ben met golf en E-sports en dat soort dingen. Carlos was daar een beetje meer mee bezig, dus we speelden af en toe golf en op de simulator en raceten tegen elkaar.”

Toch is het niet alleen een kwestie van gedeelde interesses, Norris merkt ook dat hij serieuzer is geworden en zich minder bezighoudt met randzaken. “Ik denk dat ik me waarschijnlijk meer concentreer dan ik gedaan heb - meer tijd spendeer aan de belangrijke dingen, de dingen waar ik me echt op moet concentreren. Dat is mijn rijden en een prestatie neerzetten zoals ik dit jaar heb gedaan. Onderdeel daarvan is je concentreren op de zaken waar je je echt op moet concentreren om ze beter te doen. De sleutel daartoe is meer tijd doorbrengen met mijn ingenieurs en minder tijd met chatten en plezier maken.“