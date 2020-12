Perez start GP van Abu Dhabi achteraan door motorische gridstraf

Perez boekte vorige week zijn eerste overwinning in de Formule 1, nadat hij een week eerder P3 nog letterlijk in rook op zag gaan door motorisch malheur. Racing Point laat weten dat Perez tijdens de slotfase van de Sakhir GP ook iets aan vermogen verloor, al werd hij niet nogmaals getroffen door panne. Perez haalde de finish en beleefde zo de mooiste dag uit zijn carrière.

Voor de afsluitende race van het seizoen neemt het team uit Silverstone, dat momenteel derde staat bij de constructeurs, geen risico. Zo wordt de auto van Perez voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor, een nieuwe turbo en een nieuwe MGU-H. Dit betekent automatisch dat Perez zondagmiddag achteraan zal staan op de startgrid. Het lijkt riskant in de spannende strijd met McLaren om P3 bij de constructeurs, maar Racing Point wil het risico op een DNF zo klein mogelijk maken en Perez dus zoveel mogelijk met de gekozen motorstand laten rijden, zonder die terug te moeten schroeven - hetgeen overigens nog wel mag.

Bovendien heeft Perez in Sakhir laten zien dat hij met de RP20 best door het veld kan snijden. Op het zogenaamde 'outer circuit' lag hij na één ronde ook laatste van het rijdende veld, om vervolgens doodleuk te winnen. "Of mij dat eerder al eens is gelukt? Nou misschien op de kartbaan", zei hij daar tijdens de donderdagse persconferentie in Abu Dhabi over. "We rijden vaak op woensdagavond met vrienden. Op die avonden ben ik ook wel eens als laatste gestart en heb ik de race uiteindelijk gewonnen, maar verder kan ik het me niet zo goed herinneren."

Perez krijgt op de laatste startrij trouwens gezelschap van Kevin Magnussen. De Haas-coureur krijgt voor zijn laatste Formule 1-race twee nieuwe motorcomponenten van Ferrari achterin de Haas gemonteerd. Het gaat bij hem om een nieuwe batterij en nieuwe control electronics.