Verstappen opent laatste Formule 1-weekend van 2020 als snelste

Op donderdagavond werd bekend dat Lewis Hamilton dit weekend weer van de partij is bij Mercedes, nadat hij vorige week de Grand Prix van Sakhir moest missen omdat hij het coronavirus had opgelopen. Zodoende kon George Russell, die veel indruk maakte als invaller voor de regerend wereldkampioen, zijn Mercedes-kloffie weer verruilen voor zijn vaste Williams-kledij en is Jack Aitken, die bij het achterhoedeteam zijn Formule 1-debuut kon maken, in Abu Dhabi weer toeschouwer.

Lees terug: Liveblog bij de eerste training voor de GP van Abu Dhabi

Bij Haas stapte Pietro Fittipaldi opnieuw in als vervanger van Romain Grosjean, die inmiddels thuis verder herstelt van zijn zware crash in de Grand Prix van Bahrein. De Braziliaan kreeg tijdens de eerste training op het Yas Marina Circuit gezelschap van een andere coureur met een bekende achternaam: Mick Schumacher. De Duitser, die volgend jaar zijn racedebuut in de Formule 1 maakt bij de Amerikaanse renstal, zou eigenlijk op de Nürburgring al voor Haas in actie komen tijdens een oefensessie, maar vanwege slecht weer kon dat niet doorgaan.

De meeste teams gebruikten de eerste training op het Yas Marina Circuit vooral om zaken te testen voor het seizoen 2021. Zo verscheen Sebastian Vettel op de baan met enorme ‘aero rakes’ op de achterkant van zijn Ferrari en leek Red Bull met een nieuwe vloer te rijden. Bottas leidde aan het begin van de training de dans in de tijdenlijst met een 1.39.313 op de harde band. Lewis Hamilton kampte tijdens zijn eerste run met een remprobleem, waardoor hij al snel terug moest naar de pits. Daniel Ricciardo kreeg kort daarna te maken met een nog veel grotere tegenslag. De Australiër moest zijn Renault tijdens zijn derde ronde aan de kant van de baan zetten wegens een probleem met de brandstofdruk en eindigde de training hierdoor zonder tijd.

Na een half uur nam Verstappen P1 over van Bottas door op de harde band een 1.39.113 te rijden. Kort daarop stond de Fin echter weer bovenaan dankzij een 1.37.412 op de zachte band. De sessie was bijna een uur oud toen ook Verstappen naar buiten ging op de soft. De Nederlander ging ditmaal rond in een 1.37.378, waarmee hij drie honderdsten sneller was dan Bottas en tot het einde toe bovenaan bleef staan in de tijdentabel. Achter Bottas ging Esteban Ocon naar de derde tijd, maar de coureur van Renault moest al meer dan een seconde toegeven op Verstappen.

Alexander Albon begon in Abu Dhabi met de vierde tijd. De teamgenoot van Verstappen beleefde een spin bij de dertiende bocht na een moment van overstuur, maar kon zijn weg vervolgen. Hamilton reed louter op de harde band en had als beste tijd een 1.38.744, waarmee hij aan het einde van de eerste training vijfde stond. Lance Stroll tekende namens Racing Point voor de zesde tijd. Slecht nieuws was er halverwege de training voor Sergio Perez. De winnaar van de Grand Prix van Sakhir moest voor dit weekend een nieuwe power unit steken met als gevolg dat hij een gridpenalty oploopt voor de laatste race van het jaar. De Mexicaan trapte het weekend op het Yas Marina Circuit af met de zevende tijd.

AlphaTauri-rijders Daniil Kvyat en Pierre Gasly deden nauwelijks voor elkaar onder met een 1.39.150 en een 1.39.160, waarmee zij achtste en negende stonden op het tijdenscherm. Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen completeerde de top-tien. Robert Kubica kwam in actie met de auto van Antonio Giovinazzi en liet de vijftiende tijd noteren. Schumacher bracht met een 1.41.235 de achttiende tijd op de klokken, wat ruim sneller was dan Fittipaldi, die met de andere Haas op een 1.44.069 bleef steken en met die tijd ruim langzaamste was.

De tweede training voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Abu Dhabi: