Officieel: Grosjean mist ook slotrace F1-seizoen 2020 in Abu Dhabi

Vorige week ontsnapte Grosjean bij een angstaanjagende crash tijdens de Bahreinse Grand Prix aan zware verwondingen toen zijn wagen na de impact in brand vloog. Hij hield tweedegraads brandwonden op zijn handen over aan het incident en daardoor mist hij dit weekend de GP van Sakhir op het ‘outer circuit’ van Bahrein. De Fransman had goede hoop dat hij volgende week bij de slotrace van het F1-seizoen in Abu Dhabi wel weer aan de start kon verschijnen, maar die hoop bleek ijdel. Zondag bracht Haas F1 naar buiten dat Grosjean niet meer in actie komt in 2020 en dat hij terugkeert naar Zwitserland om thuis verder te herstellen. Pietro Fittipaldi is ook volgende week zijn invaller.

“Ik vind het enorm jammer dat ik niet in staat ben om mijn laatste race in Abu Dhabi te rijden en daar bij het team te zijn”, zei Grosjean. “We hebben met de artsen zoveel mogelijk geprobeerd om mijn hand te laten herstellen, maar het risico van racen is te groot voor mijn gezondheid en het herstel. We hebben dus het besluit genomen dat ik niet ga racen. Het is een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven, maar tegelijkertijd ook een van de meest wijze besluiten. Ik ga het team missen, maar ik zal ze zoals altijd aanmoedigen.”

De samenwerking met Haas eindigt hierdoor in mineur voor Grosjean, die in oktober te horen kreeg dat hij het veld moet ruimen. Zijn laatste F1-optreden in Bahrein eindigde dus met een enorme crash, iets wat niet de manier is waarop hij zijn tijd in de sport en bij het team wil afsluiten. Grosjean gaf al aan dat hij graag een privétest in een F1-auto wil afwerken om zijn carrière op een waardige manier af te sluiten, iets wat Mercedes wel wil faciliteren.

De Grand Prix van Sakhir is bovendien de eerste keer in het vijfjarige bestaan van Haas F1 dat Grosjean niet aan de start staat in een van de bolides van het team. “Ik vind het heel zonde dat Romain niet aan de start staat van wat zijn laatste race met Haas zou zijn”, zei Haas-teambaas Guenther Steiner. “We zijn het er echter allemaal over eens dat hij de beste keuze moet maken met het oog op zijn behandeling en herstel na het incident van vorige week zondag. In de afgelopen dagen heeft Romain laten zien dat hij over buitengewone moet en een geweldige geest beschikt. We weten hoe graag hij in Abu Dhabi terug wilde keren in de cockpit van de VF-20 en wij hadden ook graag gezien dat hij erbij was.”

