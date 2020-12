Hamilton terug na negatieve coronatest, Russell weer naar Williams

De leidende Mercedes-coureur werd vorige week in Bahrein positief getest op het coronavirus en moest noodgedwongen de Sakhir Grand Prix missen. Hij werd vervangen door George Russell, die vervolgens bijzonder sterk voor de dag kwam. De jonge invaller was bij de persconferentie op donderdag ook nog aanwezig in Mercedes-kledij en zei toen nog niet te weten of hij in Abu Dhabi nogmaals in een zwartgemaakte Zilverpijl zou mogen rijden.

Dat hing vanzelfsprekend nauw samen met de testuitslag van Hamilton. Die uitslag is inmiddels binnen, sterker nog: Hamilton heeft al meerdere negatieve tests kunnen afleggen. Hierdoor mag de zevenvoudig wereldkampioen terugkeren in de Formule 1-bubbel. Mercedes heeft inmiddels via een persbericht laten weten dat Hamilton dit weekend terugkeert achter het stuur van de W11. Dit betekent automatisch dat Russell aankomend weekend weer uitkomt voor Williams en dat Jack Aitken na zijn eerste F1-race weer langs de zijlijn staat.

"De FIA, Formule 1 en het Mercedes-AMG Petronas F1-team kunnen bevestigen dat Lewis Hamilton inmiddels een aantal negatieve COVID-19 tests heeft afgelegd. Bovendien heeft hij zijn tiendaagse quarantaineperiode in Bahrein voltooid en was hij dus vrij om dat land te verlaten in overeenstemming met de Bahreinse gezondheidsvoorschriften", zo valt in een persbericht van de FIA te lezen. "Lewis is nu in Abu Dhabi aangekomen en heeft daar weer een negatief testresultaat ontvangen. Lewis krijgt daardoor toegang tot de paddock."

Dat laatste betekent dat hij vrijdag 'gewoon' kan instappen voor de vrije trainingen, zo bevestigde Mercedes niet veel later. "Het Mercedes-AMG Petronas F1-team is blij om te kunnen bevestigen dat Lewis Hamilton dit weekend weer voor het team zal rijden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis heeft woensdag al negatief getest op COVID-19, voorafgaand aan de voltooiing van zijn zelfisolatie in Bahrein. Dit stelde hem in staat om donderdagmiddag naar Abu Dhabi af te reizen en daar is hij bij aankomst nogmaals negatief getest. Lewis heeft zo voldaan aan alle protocollen die de FIA hanteert voor de Formule 1-paddock en kan dus deelnemen aan het raceweekend."

Het volledige statement van Mercedes: