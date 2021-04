Perez: “Het gaat heel spannend worden met Mercedes”

Het Red Bull-debuut van Sergio Perez liep in Bahrein allerminst van een leien dakje. De coureur uit Guadalajara sneuvelde tijdens de kwalificatie al in het tweede deel, waarna zijn RB16B tijdens de formatieronde helemaal stilviel. Het mag een klein wonder genoemd worden dat ‘Checo’ zijn auto weer aan de praat kreeg, waarna hij zich vanuit de pitstraat nog naar een vijfde plek wist te vechten.

“Ik dacht echt dat de race er al op zat voordat deze begonnen was”, vertelt Perez, die in de vooruitblik van Red Bull op de volgende race in Imola eerst nog even terugblikt op het hele gebeuren in de woestijn. “We hadden geluk dat we de auto weer aan de praat kregen. Het is altijd belangrijk om het maximale uit je ‘slechte dagen’ te halen, uiteindelijk was het een heel positieve inhaalrace met flink wat punten voor het team. Het was voor mij vooral ook belangrijk om die kilometers te maken en een race-afstand af te leggen om zo al vroeg op snelheid te kunnen komen met de auto, het team en alle procedures.”

Wat betreft de procedures werd Perez in Bahrein al meteen in het diepe gegooid, toen hij tijdens de formatieronde geheel zelfstandig zijn RB16B weer aan de praat moest zien te krijgen. “Ik had geen flauw benul van wat er aan de hand was, maar ik bleef kalm. Alles viel gewoon uit. De radio, de telemetrie, alles was helemaal uit en even kon ik helemaal niks doen. Ik wilde bijna uit de auto stappen, maar toen kregen we opeens de auto weer aan de praat. Uiteindelijk mogen we van geluk spreken dat ik in de auto ben blijven zitten en we hem weer aan de praat hebben gekregen, ook al moest ik wel uit de pits de race aanvangen.”

Perez benieuwd naar onderlinge verhoudingen

Na de wintertest en het eerste raceweekend in Bahrein zet het Formule 1-circus deze week voet op Europese bodem en worden de nieuwe auto’s op het circuit van Imola onderworpen aan heel andere uitdagingen. Perez is dan vooral ook benieuwd hoe de onderlinge verhoudingen zullen zijn op het Italiaanse circuit, maar het verschil met Mercedes zal volgens de Mexicaan opnieuw niet heel groot zijn: “Ik denk dat het heel spannend gaat worden met Mercedes. We zullen zien of het gevecht circuitafhankelijk is. Het gaat interessant worden om te zien hoe we ervoor staan in Imola, een heel ander circuit dan Bahrein, en hoe we ons daar verhouden tot Mercedes.

Ondanks de vraagtekens voorafgaande aan het weekend is het doel voor Perez in Italië duidelijk: “Ik wil vooral een goede race hebben en ik kijk uit naar het weekend. Hopelijk kunnen we in Imola sterk terugkeren en meevechten voor het podium en hopelijk de overwinning. De kwalificatie is er heel belangrijk omdat je er maar moeilijk in kunt halen, maar daar hou ik wel van.”

