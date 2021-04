McLaren: Elke race tegen topteams strijden 'niet realistisch'

Het Britse team kwam dit seizoen goed uit de startblokken in Bahrein. Tijdens de wintertest maakte men indruk en ook in de openingswedstrijd van het seizoen sloeg McLaren bepaald geen modderfiguur. Lando Norris eindigde op de vierde plaats terwijl McLaren-debutant Daniel Ricciardo op de zevende plaats aan de meet kwam. De stal uit Woking heeft de ambitie om weer het succesvolle team van weleer te worden, maar na een aantal magere jaren neemt dat tijd in beslag. Dit seizoen staat men er weer beter voor, maar het is nog te vroeg om op regelmatige basis de degens te kruisen met de topteams.

"Hmmmm... nee. Als we er realistisch naar kijken zijn Mercedes en Red Bull al een paar jaar de beste van het veld”, zei Zak Brown op de vraag of hij denkt aan een dergelijk duel. “We hadden gehoopt dat we het gat gedicht hadden, maar het zou onrealistisch zijn om te denken dat we op regelmatige basis met ze kunnen strijden. We zijn onderweg en het gaat over niet al te lange tijd wel lukken om vaker met ze te vechten.”

Voorbereiding verliep voorspoedig

Wat McLaren moet helpen in het dichten van de kloof naar de beide topteams, is de overstap naar de Mercedes-krachtbron. Het team uit Woking heeft daar deze winter de tokens aan moeten spenderen, maar de integratie van de Mercedes-unit is voorspoedig verlopen. “De wintertest verliep goed, we hebben alles gedaan wat we vooraf op het programma gezet hebben. De integratie van de Mercedes-motor is uitstekend verlopen, ook dat is naar verwachting gegaan. Wat betreft de ontwikkeling van de wagens hebben we bepaalde doelstellingen en willen we nog bepaalde zaken leren, maar tot nu toe loopt het allemaal volgens plan. We moeten alleen zorgen dat we die progressie blijven boeken.”

Dit weekend staat de volgende afspraak op de kalender met de race in Imola. Daar eindigde het McLaren-duo, toen nog onder aanvoering van Carlos Sainz, op de zevende en achtste plaats.