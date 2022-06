“Of ik tevreden ben? Ja, aangezien we net op tijd klaar zijn voor de regen”, grapte Sebastian Vettel na de tweede oefensessie op het Circuit Gilles Villeneuve, waar het kort na het vallen van de vlag begon te regenen. De viervoudig wereldkampioen stuurde zijn Aston Martin AMR22 naar de vierde tijd in VT2, op 0,315 seconde achterstand van snelste man Max Verstappen.

“Al met al hadden we een mooi ritme te pakken. Ik kon spelen met de auto en het voelde best goed. Voor de zaterdag moeten we realistisch blijven en afwachten wat we kunnen bereiken, maar dit was zeker een goede dag”, vatte Vettel zijn vrijdag samen. De 34-jarige coureur uit Heppenheim verwacht dat het droog blijft tijdens de kwalificatie. “Waarschijnlijk regent het tijdens de derde vrije training, maar daarna zou het droog moeten blijven. Maar goed, de weersvoorspelling is één en het weer op het moment zelf is twee.”

Protest tegen oliewinning in Alberta

Niet voor het eerst in de laatste jaren vraagt Vettel dit weekend aandacht voor een maatschappelijk probleem. De 53-voudig Grand Prix-winnaar rijdt in Montreal met een speciaal helmdesign om zijn ongenoegen te uiten over de oliewinning van Canada uit het teerzand in de provincie Alberta. Vettel noemt dat een ‘klimaatmisdaad’. “Wat er in Alberta gebeurt, is crimineel”, vertelde hij. “Je kapt veel bomen en vernietigt in feite een plek louter om olie te winnen. De manier waarop ze dat doen met het teerzand is rampzalig voor de natuur.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij dit uit eigen onderzoek te weten is gekomen of dat iemand hem heeft gevraagd actie te voeren, antwoordde Vettel: “Nee, niemand heeft me benaderd. Ik lees veel over dit onderwerp, want ik vind het…fascinerend is misschien het verkeerde woord, maar er is veel gaande. Ik denk dat een stukje bewustwording goed is. Volgens mij weten veel mensen in Canada en over de hele wereld niet eens wat er daar aan de hand is, dus dit is een klein gebaar.”

