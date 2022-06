Gasly verrast door P6: “Voel me niet geweldig in auto”

“Het was ontzettend moeilijk”, reageerde Pierre Gasly na de tweede vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve in gesprek met onder meer Motorsport.com. De AlphaTauri-coureur was in VT2, ondanks zijn mindere gevoel, goed voor de zesde tijd. Hij was 0,752 seconde langzamer dan snelste man Max Verstappen. “Ik was verrast toen ik mezelf erbij zag staan, dat is positief. De verschillen met de rest zijn wel heel klein, dus ik denk dat we nog veel werk te doen hebben.”

“De snelheid over één ronde is goed, maar ik voel me niet geweldig in de wagen”, vervolgde Gasly. De 26-jarige coureur uit Rouen is vooral ontevreden over de balans in de AlphaTauri AT03. “De achterkant glijdt enorm. Bij het uitkomen van de bochten gaat het niet op de manier hoe ik het graag wil. Ik heb veel last van wielspin. We weten dat dit iets is waar we aan moeten werken voor zaterdag.”

“Ook in de lange runs was het lastig met de slijtage van de banden. Volgens mij is dat voor niemand eenvoudig op dit circuit en dus is het normaal dat je nu keuzes moet maken”, aldus Gasly. Het weer wordt mogelijk een extra factor om rekening mee te houden, aangezien er voor zaterdag veel regen wordt voorspeld in Montreal. “We zullen zien wat er gebeurt, maar ik denk dat het weer het interessant gaat maken. We gaan proberen de best mogelijke auto voor zaterdag neer te zetten”, besloot Gasly.

