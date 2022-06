Mercedes haalde hap uit vloer W13: "Dit wil je liever niet doen"

Mercedes wil koste wat het kost voorkomen dat het downforce inlevert met de W13, maar tijdens de eerste vrije training in Canada reed Lewis Hamilton met een aanzienlijke uitsparing in de vloer. George Russell reed met de normale specificatie, waar een extra versteviging aan was toegevoegd. In de tweede oefensessie werd de bolide van Hamilton echter voorzien van de normale specificatie van de vloer, nadat hij zich niet blij was met de aangepaste versie. Na afloop van de trainingen verklaarde de zevenvoudig wereldkampioen bovendien ook dat zijn vrijdag een ramp was, waarbij de auto gedurende de dag slechter in plaats van beter werd.

Voordat Mercedes met een aangepaste vloer in actie kwam in Montreal, gaf teambaas Toto Wolff al aan dat Mercedes wellicht downforce moet inleveren om de huidige problemen aan te pakken. De W13 hobbelt al het hele seizoen en dat heeft tot gezondheidszorgen geleid over de impact op de rug en nek van de coureurs. "Iedereen snapt dat het downforce kost als je een gat in de vloer snijdt, ook al ben je geen engineer", zegt de Mercedes-baas tegen Motorsport.com. "Wij willen onze coureurs niet aan dergelijke omstandigheden blootstellen, dat is waarom we dit proberen. Het liefst doen we dit niet, maar het kan niet anders."

De uitsnede in de vloer die Lewis Hamilton tijdens VT1 gebruikte Foto: Giorgio Piola

Volgens Wolff is het onvermijdelijk dat Grand Prix-weekenden voor experimenten worden gebruikt, aangezien teams niet in staat zijn het stuiteren in de windtunnel na te bootsen. "We hebben helaas geen testdagen meer en dit is een serieus probleem. We hebben alleen de vrije trainingen nog om dingen als dit uit te proberen", gaat de Oostenrijker verder. "De windtunnel bootst het probleem niet goed na. Daarnaast zijn we ook gebonden in hoeverre we de vloer mogen aanpassen. Zelfs een team als Mercedes moet een vrije training benutten om in de vloer te snijden en kijken wat dit in het echt doet. De simulaties geven geen goede weergave."

Voorafgaand aan de sessie zei Hamilton dat hij graag experimenteerde in een poging het team weer op de rails te krijgen. "Ik ben veel verschillende experimentele dingen aan het uitproberen op de auto om beter te worden", aldus de oud-wereldkampioen. "Vandaag ga je iets extreems zien. Als het niet werkt, dan zijn we ook meteen stuk langzamer. Dit kost namelijk downforce. Dit is mijn rol en ik neem dat serieus. Hoewel in het sommige weekends niet ideaal was, want we verloren soms een of twee trainingen, is het niet erg. We komen er wel. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van dit proces."