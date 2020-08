Vettel vol vragen na povere Britse GP, Leclerc verrast met podium

Terwijl Leclerc aan de champagne kan, moet Vettel genoegen nemen met het laatste puntje. De Duitser vertrok als tiende op Silverstone en kwam anderhalf uur later ondanks malheur voor Valtteri Bottas en Carlos Sainz op dezelfde plek over de eindstreep. Het stemt vanzelfsprekend niet tevreden voor een viervoudig wereldkampioen. "De auto was vandaag erg lastig om te besturen", moppert de man uit Heppenheim na afloop.

"Ik had moeite om het vertrouwen in de auto te vinden en weet eigenlijk niet waar dat aan ligt. We moeten er maar eens goed naar kijken. Ik had het echt van begin tot eind lastig, dus er is iets niet in orde", zit de Ferrari-routinier met meer vragen dan antwoorden. "Ik had eigenlijk geen enkele kans om wat uit te richten. Sterker nog: anderen waren sneller en konden me inhalen. Het bleek al lastig om de auto op de baan te houden. Of het fysiek ook zwaar was? Nee dat niet, want ik kon de auto geen moment echt lekker 'aanvallen'. Het zat er gewoon niet in."

Leclerc pakt buitenkansje met 'te langzame' Ferrari

In dat opzicht kon Leclerc beter uit de voeten met de SF1000. De Monegask veroverde met een inferieure auto zijn tweede podium in vier races, een godswonder. Hij werd weliswaar geholpen door Bottas, maar weerde zichzelf ook kranig. "Toen ik hoorde dat Valtteri een probleem met zijn banden had, heb ik het zelf ook rustiger aan gedaan. In dat opzicht hebben we geluk gehad. Maar als ik even puur naar onszelf kijk, dan hebben we maximaal gepresteerd. Ik ben erg blij met de manier waar ik banden kon 'managen' en ook best blij met de balans van de auto. Qua snelheid staan we natuurlijk nog niet waar we willen staan, maar we hebben vandaag in ieder geval een buitenkansje met bij handen aangepakt."

