Verstappen: Niemand kan Hamilton nog van nieuwe F1-titel afhouden

De bandentombola in de slotfase van de Britse GP had Hamilton dure punten kunnen kosten. Maar omdat het noodlot pas toesloeg met de haven in zicht, hield de Brit stand en kon hij voor de zevende keer de winst voor zich opeisen op Silverstone. Teamgenoot Bottas kwam er minder genadig vanaf en juist dat maakt dat de regerend wereldkampioen per saldo een aardige slag heeft geslagen in het wereldkampioenschap.

Waar de ouverture van het uitgestelde F1-seizoen nog pover verliep, heeft Hamilton inmiddels een DNF aan marge opgebouwd op de voltallige concurrentie. Verstappen weet dan ook al hoe het F1-seizoen 2020 zal eindigen. Op de vraag of iemand Hamilton nog van een nieuwe wereldtitel kan afhouden, reageert de Nederlander kort maar krachtig: "Nee." Het betekent dat Verstappen zichzelf niet meer ziet terugkeren in de titelstrijd en ook weinig vertrouwen heeft in een comeback van Bottas. Op dat vlak houdt Charles Leclerc, die Verstappen vergezelde tijdens de online persconferentie, nog iets meer hoop. "De vraag is of iemand Lewis kan stoppen? Nee, alleen Valtteri heeft misschien nog wel een kans, maar daar houdt het ook wel mee op."

Verstappen voorspelde eerder al dat F1-fans voor 'een echt spannende titelstrijd' moeten wachten op 2022, als de nieuwe reglementen van kracht zijn. Omdat de doorontwikkeling in coronatijd beperkt is, valt een ommekeer voor die tijd niet te verwachten. Verstappen wil dan ook geen valse hoop opwekken voor de komende weken dan wel maanden. "Of we volgende week al meer met Mercedes kunnen vechten? Nou normaal gezien niet, het gat is zo groot. Je kunt wel een tiende of anderhalve tiende vinden, maar dat is niet genoeg. Ik probeer het natuurlijk wel altijd, maar het is momenteel niet mogelijk. Je moet wel reëel blijven. Je kunt wel gaan dromen en hopen, maar dat ons levert niets op. We moeten vooral reëel zijn en hard werken, dat brengt ons uiteindelijk verder."

Horner: Red Bull geeft op zondag 'drie à vier tienden' per ronde toe

'Hard werken' heeft Red Bull in de voorbije weken ook al gedaan. Die inzet werpt volgens teambaas Christian Horner voorzichtig z'n vruchten af. Zo zijn de balansproblemen met de RB16 minder groot geworden en ziet de Brit het gat met Mercedes ietsjes slinken. "Ik weet zeker dat Mercedes de boel tijdens de race aan het managen was, in dat opzicht hebben we een aardig beeld van wat ze doen. Maar we zaten er zondag gemiddeld zo'n drie à vier tienden per ronde achter qua race pace", aldus Horner tegen onder meer Motorsport.com. "We hebben daarmee zeker een stap gezet. We zaten dichter bij Mercedes op een voor hen goed circuit. We moeten nog meer verbeteringen zien te vinden, maar dit is in ieder geval bemoedigend."

Desondanks maakt ook Horner zich geen illusies over een titelstrijd in 2020. Het gat is nog altijd significant en de nulscore van Oostenrijk maakt het geheel nog iets lastiger voor Verstappen en co. "Die uitvalbeurt in de eerste race is wel een dure gebleken inderdaad, zeker als je bedenkt dat Max op dat moment tussen beide Mercedessen reed. Doordat we scherp zijn op strategisch vlak en dankzij de 'race craft' van Max doen we nog wel aardig mee, maar afgaande op de pure snelheid zijn ze dominant. We moeten er alles aan blijven doen om dat gat te dichten."

