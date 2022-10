Saudi-Arabië staat open voor twee Formule 1 Grands Prix

Het land in het Midden-Oosten organiseert al een Grand Prix op het stratencircuit in Jeddah, maar dat is altijd gezien als tijdelijke race voordat de nieuwe faciliteit in Qiddiya bij Riyad klaar is. Volgens de huidige planning is de baan in Qiddiya in 2026 gereed. Het oorspronkelijke plan was om de F1-race van Saudi-Arabië daar permanent te laten plaatsvinden. De Saudische minister van sport, tevens prins, Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, heeft echter laten weten ook Jeddah te willen behouden wanneer Qiddiya F1 krijgt.

"We zeggen geen nee", aldus prins Abdulaziz over de mogelijkheid om twee races in Saudi-Arabië te organiseren. "We zien voor ons land voordelen met deze evenementen, daarom investeren we ook zoveel. Jullie richten jullie waarschijnlijk met name op sport, maar wij doen hetzelfde met cultuur, entertainment en tentoonstellingen. Het is geen probleem om twee wedstrijden te organiseren. Ik denk dat het iets is wat we moeten bespreken met F1 en dan zien we wel hoe het loopt. Maar we staan er zeker voor open."

Er is flink geïnvesteerd in de faciliteiten in Jeddah en Saudi-Arabië wil de boel daar graag draaiende houden. Mocht het plan om twee Grands Prix te organiseren niet doorgaan, dan is een andere optie om elk jaar van circuit te wisselen. "Dat is gebeurd in Duitsland, tussen de Nürburgring en Hockenheim", gaat de prins verder. "Dat is het overwegen waard." Volgens Abdulaziz gaat Qiddiya een heel andere ervaring bieden dan Jeddah, daarnaast zijn er ook plannen voor een MotoGP-race in het land. "Het wordt met het themapark ernaast een iconische plek voor een F1-race. Het is een goede overgang vanuit Jeddah, want het betreft een totaal andere omgeving. Je hebt dus geen twee dezelfde races. Jeddah ligt aan zee, terwijl dat andere circuit in de woestijn ligt. Qiddiya is een enorm project. Hopelijk zijn ze op tijd klaar. Het is nog even spannend gezien hun doelstellingen, maar als het lukt is het plan om daarheen te verhuizen. De MotoGP komt daar dan zeker. Die klasse kunnen we niet laten racen in Jeddah."