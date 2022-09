MotoGP tekent intentieverklaring voor GP in Saudi-Arabië

In navolging van de Formule 1, de Dakar Rally en de Formule E wil ook het grootste kampioenschap op twee wielen in de toekomst naar Saudi-Arabië. Dat blijkt uit een intentieverklaring die beide partijen dit weekend tijdens de Grand Prix van San Marino getekend hebben. Kopstukken van de Saudische MSC-organisatie waren aanwezig bij de race voor een bespreking met Dorna-baas Carmelo Ezpeleta.

“Dorna Sports en Saudi Motorsport Company (SMC) hebben een intentieverklaring getekend waarin de wens omschreven staat het grootste motorsportkampioenschap ter wereld naar het Koninkrijk te brengen”, leest de verklaring van Dorna. Naast een MotoGP-race moet er ook een opleidingsprogramma opgezet worden in Saudi-Arabië. Op die manier moeten kinderen uit het land toegang krijgen om een carrière in de motorsport te starten.

De MotoGP-race moet plaatsvinden op een gloednieuw, nog te bouwen circuit. Het stratencircuit in Jeddah, waar de afgelopen twee seizoenen een Formule 1-race gehouden werd, is ongeschikt voor de MotoGP. De nieuwe omloop, waar verder geen details over vrijgegeven zijn, moet nog gebouwd worden en de intentie is dat het een circuit wordt dat zowel geschikt is voor auto- als motorsport.

Saudi-Arabië houdt er qua mensenrechten een - op z'n zachtst gezegd - twijfelachtige reputatie op na. Sinds kroonprins Mohammed bin Salman in 2017 de macht overgenomen heeft in de Golfstaat, is het er niet beter op geworden in Saudi-Arabië. De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beknot, er worden regelmatig executies uitgevoerd, er vinden oneerlijke rechtszaken plaats. Ook hebben vrouwen veel minder rechten dan mannen.

Zo’n intentieverklaring betekent overigens niet automatisch dat de race er ook daadwerkelijk komt. De afgelopen jaren tekende Dorna Sports verschillende verklaringen om races te houden in Brazilië en Hongarije. Van beide is nog niets terechtgekomen.

Momenteel is de Grand Prix van Qatar de enige race die de MotoGP in het Midden-Oosten heeft.