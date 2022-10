Bij de Grand Prix van Singapore pakten Lance Stroll en Sebastian Vettel de zesde en achtste plaats. Daarmee schoot het team van de negende naar de zevende plek in het WK voor constructeurs. Haas en AlphaTauri verloren beide een plekje. Op Suzuka pakte Sebastian Vettel na een sterke strategische call en een wiel-aan-wiel gevecht met Fernando Alonso tot op de lijn de zesde plek. Daarmee is het gat naar Alfa Romeo nog maar zes punten. En dat terwijl Alfa Romeo nog zo sterk aan het seizoen begon.

Volgens teambaas Mike Krack geven de recente resultaten een boost in het vertrouwen van het hele team, maar hij weet zeker dat het niveau op alle gebieden nog omhoog moet. “Vertrouwen is niet alles, je moet ook een snelle wagen hebben”, vertelt Krack aan Motorsport.com. “Vertrouwen alleen doet niet zo veel. We weten waar we staan met onze auto. We hebben dit jaar wat stappen gezet. Maar in een normale race is het nog steeds lastig voor ons om zesde te worden. We moeten dus realistisch blijven. Er zijn nog vier races te gaan. Als we kunnen blijven scoren, is er een kans dat we die [zesde] positie pakken. Maar de situatie kan snel veranderen. Als een van onze rivalen goed scoort, kunnen we ook een positie verliezen. Het zijn vier races, dat is nog lang, en we moeten ons niveau verhogen. Maar in de laatste twaalf races hebben we tien keer gescoord. Ik denk dat je kan zien dat we op de goede weg zijn.”

Twee belangrijke beslissingen

Op Suzuka spinde Sebastian Vettel naar het achterveld door contact met Fernando Alonso in de eerste bocht. Nadat de race na twee uur code rood hervat werd, stopte de Duitser meteen voor intermediates. De enige andere coureur die dat ook deed, was Nicholas Latifi. Vettel kwam voor de Canadees weer de baan op. “We hebben erover gesproken. We hadden tijd om te praten over hoe we het zouden aanpakken. We besloten het samen. Uiteindelijk moest de rijder de beslissing maken, omdat wij de baan omstandigheden niet kunnen zien. Hij had de uiteindelijke beslissing, en wij stonden klaar. Ik denk dat dit de sleutel was, en ook de reden dat we Latifi konden passeren met de pitstop. Zonder die actie waren we niet voor Alonso geëindigd. Die twee beslissingen waren belangrijk.”

Krack zegt dat de race in Japan een van Vettel zijn beste races van het jaar was. Misschien samen met Baku en Canada, en wellicht ook Monaco. Deze springt er wel een beetje bovenuit. Hij gaf net dat beetje extra dat de auto niet had. Het was een van zijn topprestaties.” Ondanks dat de laatste vier circuits heel anders zijn als die waar Aston Martin tot nu toe op heeft gescoord, blijft hij hoopvol. “De volgende races lijken qua karakter erg op elkaar. Ze lijken niet op Baku, Singapore en Monaco. Het wordt moeilijker voor ons dan op de banen die ik noemde. We kunnen regen hebben in Sao Paulo, we hebben daar ook een sprint. Dus er zijn nog steeds wat kansen. En er komt geen baan waarvan ik denk dat die heel slecht voor ons is. We gaan het zien.”