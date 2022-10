Special: De geschiedenis van Audi in GP-racerij

Audi maakte enkele weken geleden bekend dat ze de Formule 1 in willen stappen als motorleverancier. Dit moet in 2026 gaan gebeuren, als de nieuwe motorreglementen ingaan. Er wordt verwacht dat Audi gaat samenwerken met het team van Sauber, dat nu nog Alfa Romeo heet. Het wordt de eerste keer dat Audi uitkomt in het officiële wereldkampioenschap Formule 1. Maar als je wat verder terug in de tijd kijkt, heeft het merk met de vier ringen wel degelijk geschiedenis in het Grand Prix-racen.

Het verhaal begon in 1932 met de fusie van vier grote Duitse bedrijven: Audi, Horch, DKW en Wanderer. Elk bedrijf hield zijn eigen identiteit en de coöperatie genaamd Auto Union, adopteerde de vier ringen als logo om dit duidelijk te maken. Op dat moment lag het Grand Prix-racen op een laag niveau. Er reden weinig wagens mee, en het veld bestond vooral uit Bugatti's en Alfa Romeo's. De overkoepelende bond AIACR besloot dat er een nieuwe formule nodig was, die zijn intrede maakte in 1934. Ervan uitgaande dat het bepalen van een maximum gewicht van de auto's de prestaties zou limiteren, werd de 750kg-formule gecreëerd. Net als de nieuwe regels van 2026 zorgde dit voor nieuwe projecten.

Toen Adolf Hitler in 1933 Rijkskanselier van Duitsland werd, zag hij dit als een kans om de voordelen van zijn ideologie te bewijzen aan de hele wereld. Hij gaf een subsidie van 500.000 Rijksmarken als aanmoediging voor een team om in te stappen. Daimler-Benz stapte in en accepteerde de uitdaging. Auto Union volgde en kreeg de helft van het geld. Volgens Chris Nixon in zijn boek Racing the Silver Arrows, was er een verwachting dat de gewichtslimiet de grootte van de motoren zou beperken tot 2.5 liter en het vermogen tot 200 PK. Hoewel de eerste races van Mercedes en Auto Union niet succesvol waren, maakte ze meteen gehakt van die gedachte. Mercedes kwam op de proppen met de W25 met 280 pk en een 3.4 liter-motor, Auto Union kwam met de A-type met 295 pk en een 4.4 liter-motor.

Beide auto's waren totaal anders dan alle andere bolides op de grid. De Mercedes leek wel een science-fiction versie van een race auto. De motor lag voorin, maar het bodywork was veel soepeler en ronder dan normaal. De Auto Union was totaal onconventioneel. Hij lag lager met een middenmotor-ontwerp, dat meer dan twee decennia voorafging aan het revolutionaire ontwerp van Cooper waarin de motor achterin lag. De auto was ironisch genoeg ontworpen door dokter Ferdinand Porsche, iets dat nu bijna logisch is doordat zowel Audi als Porsche onder de Volkswagen-groep vallen. De plek van de motor was niet het enige radicale idee.

Audi, onder de vlag van Auto Union, nam het op tegen Mercedes in de jaren 30. Foto: Motorsport Images

Onder de motorkap lag een V16-motor met een V-hoek van 45 graden en een enkele centraal gemonteerde nokkenas. Dokter Porsche wilde een stijve motor ontwikkelen die zijn vermogen produceerde onder lage toeren.

Met steun van de overheid, een diepe technologische aanpak, het gebruik van luchtvaarttechnologie en een hoge nationale trots, is het geen wonder dat de Zilverpeilen alle andere auto's er meteen uit lieten zien als over de datum. Voor de kenners moet duidelijk gemaakt worden dat met zilverpeilen oorspronkelijk alleen de Mercedessen bedoeld werden, maar het wordt nu gebruikt als term om beide auto's te omschrijven. Toen de Duitse wagens eenmaal op tempo kwamen konden alleen de Italiaanse teams ze bijhouden, maar succes was zeldzaam voor ze. In 1935 boekte de talentvolle Tazio Nuvolari een onverwachte overwinning met een super sterke Alfa Romeo in nota bene de Duitse Grand Prix. Later brak het Italiaanse verzet af en waren de meeste wagens vooraan zilverkleurig.

Ondanks dat de Auto-Unions een onafhankelijke ophanging en een centrale benzinetank hadden, die ervoor zorgde dat de balans van de auto veranderde als de tank leeg raakte, zorgde de grote motor in het midden van de auto ervoor dat die lastig was om te besturen. Slechts twee rijders worden erkend als coureurs die ze volledig onder controle hadden. Beide coureurs startten hun carrière op motoren. De eerste was de blondharige, jongensachtige en onstuitbare Bernd Rosemeyer. Na een proef bij het team aan het einde van het seizoen van 1934, werd hij behouden als juniorcoureur en een jaar later kon hij racen op Avus.

Bernd Rosemeyer werd een van de grote sterren van het merk. Foto: Motorsport Images

Bij zijn tweede race, op de Nürburgring, leidde hij lange tijd de race. Hij werd uiteindelijk tweede. Daarna volgde een korte maar mooie carrière met GP-overwinningen, ongelukken en ook ontsnappingen. Hij had een geïnspireerde en compromisloze rijstijl die hem een legendarische status bezorgde. Helaas kwam hij, na het winnen van de Europese titel in 1936, om het leven bij een recordpoging met Auto Union op de snelweg vlak bij Frankfurt. De Britse coureur Earl Howe beschreef hem als een beleefd, charmant en attractief persoon met een mooi gevoel voor humor.

In 1937 maakte Auto Union de V16-motor groter, zoals oorspronkelijk gepland. Hij had nu een inhoud van 6 liter, en produceerde 520 pk. Nadat Mercedes kwam met een motor die over de 600 pk heenging, werd er in 1938 een limiet gesteld van maximaal drie liter motorinhoud.

Nu Rosemeyer er niet meer was, was het ook tijd voor een nieuwe leider die Auto Union naar successen moest brengen. Achille Varzi vetode in 1934 het voorstel dat zijn aartsvijand Nuvolari naar het merk zou komen. In 1938 had Varzi te maken met een drugsverslaving, waardoor Nuvolari toch zijn kunsten in de Duitse auto kon vertonen. De nieuwe D-Type haalde voordeel uit een kortere V12 motor die de coureur terugbracht naar een meer centrale positie. De positie werd nog beter nadat de benzine tank ook verplaatst werd. De nieuwe motor bracht ook andere kansen om het ontwerp efficiënter en beter te maken. Ondanks de vermindering van de inhoud, produceerde de motor nog steeds meer dan 500 pk toen de formule aan zijn einde kwam. In de laatste jaren was Mercedes eerst de sterkere partij, maar later begon Auto Union ook weer te winnen. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit.

Na het einde van de oorlog was een zwaar beschadigd Duitsland verdeeld in het oosten en het westen. Het Ijzeren Gordijn werd hier uit geboren. Zowel Mercedes in Stuttgart als Audi in Ingolstadt zaten in het westen. Maar de andere merken van Auto Union, waaronder het GP-team, zaten in het oosten. Toen West-Duitsland zijn economie weer opbouwde, ging Mercedes weer racen. Auto Union was verborgen en werd niet beschadigd, maar werd naar Rusland gestuurd voor onderzoek.

Na de Tweede Wereldoorlog boekte Audi succes op Le Mans en in de rally. Foto: Eric Gilbert

In de late jaren '70 keerde Audi terug in de autosport met rally-deelnames. Later kwamen ze in actie in het toenmalige Amerikaanse IMSA-kampioenschap en ook in Europa gingen ze endurance-races rijden. Twee wereldtitels rally in de jaren '80 en dertien (!) overwinningen op Le Mans tussen 2000 en 2014 waren tot nu toe de hoogtepunten. Nu gaat het merk terugkeren waar het allemaal begon, in het GP-racen van de Formule 1.

Naar het schijnt zijn er nog slechts vier originele Auto Union-wagens intact. Audi heeft ook nog een paar replica's. Bij het restaureren van een van de overgebleven D-types, werd een kleine davidster gevonden die op de wagen gekrast was. Niemand weet wie dat gedaan heeft, en of het er überhaupt al opzat toen er mee geracet werd. Iemand heeft in ieder geval een groot risico genomen door dat er neer te zetten.

Of het nu een symbool van verzet of hoop was, het blijft een emotionele link naar het verleden en het herinnert ons eraan dat deze wagens een complex verhaal vertellen dat veel dieper gaat dan puur legendarische coureurs en hoogstaande engineers.

Wat brengt de toekomst in de F1 voor het merk met de vier ringen? Foto: Motorsport Images