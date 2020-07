Einde Safety Car vertraagd door discussie inhaalactie Albon/Perez

Bij wat uiteindelijk de voorlaatste herstart van de openingsrace van het F1-seizoen 2020 was, verloor Kimi Raikkonen voor de laatste bocht een wiel. Als gevolg daarvan werd de Safety Car snel weer naar buiten geroepen en gold op het hele circuit een gele vlag-situatie, waarbij inhalen verboden is. Die neutralisatie begon echter op het moment dat Alexander Albon een cruciale inhaalactie maakte op Sergio Perez, terwijl er eenzelfde situatie was tussen Carlos Sainz Jr. en Esteban Ocon.

In het geval van Albon en Perez gingen beide teams de dialoog aan met de wedstrijdleiding, en na beoordeling bleek dat Albons inhaalactie voor de neutralisatie voltooid was. Perez, die eerder nog voorbij werd gelaten door Albon, moest de Red Bull vervolgens zelf voorbij laten gaan. “We riepen de Safety Car naar buiten en er werden twee vragen gesteld door teams vanwege de Safety Car-borden en vlaggen”, zei Masi. Die vragen gingen over de duels tussen Albon en Perez en tussen Sainz en Ocon.

“Het belangrijkste ding was ervoor zorgen dat het incident werd opgeruimd, maar tegelijkertijd bekeken we onboard-beelden en alle beschikbare informatie om te bepalen welke volgorde van auto’s de juiste was”, vervolgt Masi. “Het is veel makkelijker om een extra ronde [achter de Safety Car] te doen, en dat was alles. Op televisie leek het misschien iets langer, maar we wilden zeker weten dat Kimi’s auto, die een behoorlijk stuk terug moest richting bocht 10, volledig van het circuit was. En het kostte ons mogelijk een extra ronde achter de Safety Car, maar het is veel makkelijker om deze zaken achter de Safety Car af te handelen dan als er weer geracet wordt.”

De Safety Car werd tijdens de Oostenrijkse Grand Prix drie keer opgeroepen, nadat die ook tijdens de Formule 2-races meerdere keren in actie moest komen. Volgens Masi was er niet een specifieke reden dat er gekozen werd voor de Safety Car en niet voor de Virtual Safety Car, waarmee de onderlinge gaten gelijk blijven. “Je moet alles op waarde beoordelen om de beste situatie te krijgen. We zagen ook toen Alex’ auto aan de linkerkant stopte bij het uitkomen van bocht 8 dat we dit met een lokale gele vlag hebben gecoverd, omdat het ver buiten de baan was en de auto werd teruggeduwd. Het is dus niet met een reden, maar omdat we de situatie op waarde schatten. Wij hebben een groot aantal tools in de gereedschapskist liggen en het draait om het kiezen van de juiste tools voor die situatie.”

Met medewerking van Adam Cooper