Analyse: Cijfers bevestigen inzinking Ferrari, argwaan neemt toe

Het is zondagmiddag iets voor de klok van vijf uur als Sebastian Vettel voor de verlaten tribunes in Spielberg uit zijn bolide klimt. De ervaring die hij in de twee uren daarvoor heeft opgedaan, bevestigen min of meer zijn vrees: de 2020-creatie blijkt (nog) geen geschikt wapentuig om zijn gedroomde Ferrari-titel mee te veroveren. Het Italiaanse team wil de voor Hongarije geplande updates vervroegd introduceren en deze zondag is duidelijk geworden waarom dat hard nodig is. De auto is lastig te hanteren. Vettel is maar weer eens in de rondte gegaan en uiteindelijk als voorlaatste van het rijdende veld over de meet gekomen. Het levert één schamel WK-puntje op.

Als hij iets later één van de weinige TV-ploegen op de Red Bull Ring te woord staat, steekt hij zijn teleurstelling niet bepaald onder stoelen of banken. "Om eerlijk te zijn ben ik blij dat ik slechts éénmaal ben gespind. Ik verloor de achterkant van de auto meerdere keren vandaag, het was echt lastig. We moeten hier maar eens goed naar kijken, want de auto is op deze manier erg moeilijk te besturen", foetert Vettel. Wie even de moeite neemt om enkele onboardbeelden te bekijken, ziet meteen wat voor worsteling de viervoudig wereldkampioen achter de rug heeft. Iedere bocht blijkt een kwestie van corrigeren en vechten met de auto. En dat terwijl de Mercedes W11 op rails lijkt te lopen, het is in dat opzicht vechten tegen de bierkaai.

Dat Charles Leclerc wel foutloos blijft en zelfs het (provisorisch ingerichte) podium haalt, is eigenlijk een godswonder. Het zegt vele malen meer over de capaciteiten van Leclerc en over de hulp van vrouwe Fortuna dan over die auto in het scharlakenrood. "Dit was echt één van de beste races uit mijn carrière", laat de Monegask na afloop optekenen. Die woorden zeggen veel over zijn racecraft, maar nog meer over het beschikbare materiaal. Dat geldt ook voor het onderstaande overzicht. Daarin zijn alle tijden van de kwalificatie voor de Oostenrijkse GP in 2020 vergeleken met die van het jaar ervoor. Vanzelfsprekend wordt ieder team met diens eigen tijd van vorig jaar vergeleken.

De tabel laat interessante dingen zien, ondanks dat het slechts over één ronde en één specifiek meetmoment (de kwalificatie) gaat. Zoals verwacht blijkt dat Racing Point de grootste sprong voorwaarts heeft gezet. Men heeft de Mercedes W10 uit 2019 gekopieerd en plukt daar duidelijk de vruchten van. Dat Mercedes zelf ook drie tienden sneller gaat, zegt trouwens niet alles. De Zilverpijlen hadden vorig jaar serieuze koelingsproblemen en konden hun potentie in Oostenrijk niet tonen. Het is dus geen reële vergelijking tussen de 2019- en 2020-bolide van het Zuid-Duitse merk. Hoopgevend is verder nog dat de slapende reus Williams een aanzienlijke stap heeft gezet. Men bungelt niet meer kansloos achteraan, maar kan juist vechten met pakweg Haas en Alfa Romeo.

Die laatstgenoemde teams brengen ons terug naar het merk uit Maranello. Want het is geen toeval dat Haas en Alfa worstelen. Aan de 'verkeerde' kant van het schema vallen - naast de stagnatie van Red Bull - alle Ferrari-aangedreven teams op. De vervolgvraag luidt natuurlijk hoe dit te verklaren valt? Wat betreft het fabrieksteam is het chassis nog steeds pover, maar dat is geen verklaring: vorig jaar waren die mankementen er ook al. Toen viel het echter nog te verbloemen met de veelbesproken krachtbron. De topsnelheid van Ferrari zorgde ervoor dat Leclerc kon winnen op Spa en Monza en ook dat het team op de overige banen nog redelijk kon meekomen. Juist dat is hét grote verschil met 2020: het motorische voordeel is nu compleet weg. Alle onderliggende zwaktes - die er al lang en breed waren - komen daardoor alsnog pijnlijk aan het licht.

Teambaas Mattia Binotto erkent inmiddels ook dat zijn formatie op motorisch vlak tekortschiet. "Van de seconde achterstand op Mercedes verliezen we drie tienden in de bochten. Dan blijven er nog zeven tienden over, die we allemaal met de krachtbron verliezen. Op de rechte stukken dus", zo vertelt de Italiaan. Veel F1-volgers en tegenstanders maken op basis hiervan een snel optelsommetje: Ferrari heeft een geheime schikking met de FIA getroffen en de 2020-motor is opeens een stuk minder snel. Zou het dan toch niet helemaal in de haak zijn geweest? Openbaring van de geheime schikking zou duidelijkheid kunnen verschaffen, maar daar wil Binotto niets van weten. "Om te beginnen hebben we de regels niet duidelijk overtreden, anders waren we vorig jaar wel gediskwalificeerd. Verder wil niemand in de paddock zomaar informatie prijsgeven over de eigen power unit. Dat is vertrouwelijke informatie, daarom zullen we het niet openbaar maken."

Argwaan bij rivalen en weinig zicht op beterschap

Intussen wekt de huidige achterstand van Ferrari wel argwaan op bij concurrenten. Gedane zaken nemen geen keer, maar de vermoedens van vals spel nemen toe. "Het voelt zeker ongemakkelijk dat er in het geheim een schikking is getroffen over het al dan niet legaal zijn van een bepaalde motor. Dat kan alleen maar extra wantrouwen oproepen", aldus Red Bull-teambaas Christian Horner. Zijn Mercedes-collega Toto Wolff spreekt van extra zout in de wonden en rekent subtiel af met de toch al worstelende Binotto. "Ik respecteer Ferrari enorm en zou graag zien dat ze weer vooraan meedoen. Ik wil iedereen bij Ferrari wel opvrolijken, omdat het een fantastisch bedrijf is met fantastische mensen. Maar ik zie geen reden om Binotto op te vrolijken. Dat antwoord is duidelijk genoeg, lijkt me?" Gevraagd of dit komt doordat Binotto de motorproblemen eerst wilde verdoezelen en het tijdens de wintertests enkel op aerodynamische problemen gooide, vervolgt Wolff. "Ferrari heeft niets ontkend hoor, Mattia heeft dat alleen gedaan. Ik kan daar eerlijk gezegd niet meer naar luisteren."

De inzinking van Ferrari en daaropvolgende onvrede zijn daarmee geschetst. Maar, tot slot: wat is het toekomstperspectief? Zoals gememoreerd heeft Honda voorafgaand aan de Oostenrijkse GP nog snel een 'performance update' doorgevoerd, absoluut niet met het beoogde resultaat maar soit. Ferrari had die luxe door de corona-omstandigheden in Italië niet. En juist dat maakt het lastig om de krachtbron dit jaar alsnog op niveau te krijgen.

De motor die men in Spielberg heeft gebruikt, mag namelijk nog maar één 'performance update' krijgen. De doorontwikkeling is nagenoeg bevroren. Veranderingen om de betrouwbaarheid te verbeteren - kijk naar Mercedes - mogen wel, maar bieden geen soelaas voor de Scuderia. "Daardoor valt een enorme stap voorwaarts van Ferrari niet te verwachten. Dat staat gewoon in de reglementen", aldus Wolff. De podiumklassering van Leclerc is dus best leuk, maar verbloemt de ware problemen absoluut niet. En die ware problemen zullen Ferrari dit hele jaar nog parten spelen. De motor is van geheim wapen tot achilleshiel verworden.