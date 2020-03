Brawn over Drive to Survive: "Financiën niet altijd prioriteit"

Het tweede seizoen van de documentairereeks verscheen eind vorige maand en is met lovende kritieken ontvangen. De uitgebreide aandacht voor de serie heeft ook de hoge heren van de Formule 1 doen inzien dat de sport een nieuw publiek bereikt met dergelijke initiatieven. Hoewel Netflix slechts een fractie betaalt van wat de grote televisiestations betalen om races uit te mogen zenden, vindt de sportief directeur dat een reeks van Netflix op een andere manier waardevol is voor de sport.

“Ik denk dat het voor de fans een geweldige manier is om een inkijk te krijgen in de Formule 1, de meeste fans zien alleen wat er op het circuit gebeurt en kijken dan na afloop de interviews”, zei Brawn tijdens een evenement van de nieuwe F1-partner 188Bet. “Dan zie je ineens beelden uit de achtergrond, zowel van het circuit als ook de fabrieken en vanwaar de teams opereren. Ik denk dat het een fascinerend inkijkje is voor de fans. Wat we ontdekt hebben, is dat de serie heel erg aantrekkelijk was voor mensen die niet fan zijn van de sport. Ze zijn feitelijk fans geworden van de Formule 1. Een paar promotors hebben ons afgelopen seizoen laten weten dat er meer interesse is voor de sport en dat komt door de Netflixdocu. Netflix is voor ons niet meteen een winstgevende onderneming geweest, maar het is fantastisch. Dat zijn de initiatieven waar we mee bezig zijn, we kijken nu ook naar andere zaken om de Formule 1 in een beter daglicht te zetten.”

De activiteiten op het gebied van Esports en simracing vallen volgens Brawn in dezelfde categorie. Het wordt gezien als een investering om de jongere generatie aan de sport te binden. “Esports is bijvoorbeeld ook een fascinerende wisselwerking”, zei hij. “De nieuwe generatie is daar heel erg mee bezig. We wilden de connectie maken tussen F1 en Esports. Ons initiatief is een groot succes geweest. Alle Formule 1-teams hebben hun eigen teams opgezet. Het trekt een nieuw publiek, een nieuwe generatie en genereert interesse voor de sport.”

Met medewerking van Jonathan Noble