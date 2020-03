Newgarden: "Formule 1 kijkt neer op Amerikaanse coureurs"

Komende zondag gaat het Formule 1-seizoen 2020 van start en wederom staat er geen coureur uit de Verenigde Staten aan het vertrek. De laatste Amerikaan in de Formule 1 was Alexander Rossi, die in 2015 vijf keer startte namens Manor Marussia. De laatste Amerikaan die bij het begin van een nieuw seizoen aan de start stond, was Scott Speed. Hij debuteerde in 2006 bij Toro Rosso, maar halverwege 2007 moest hij het veld ruimen ten faveure van Sebastian Vettel.

Momenteel zijn er dus geen Amerikaanse F1-coureurs, maar tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden wordt gezien als een van de coureurs die goed mee zou moeten kunnen komen. De Team Penske-coureur droomde vroeger van een toekomst in de Formule 1 en zou graag nog eens in een bolide stappen, maar hij weet dat de situatie erg lastig is voor Amerikaanse coureurs. “Toen ik 17 was, ging ik naar Europa. Ik wilde daar blijven en proberen de Formule 1 te halen. Ik presteerde erg goed, maar na mijn tweede jaar was het geld op”, vertelde de Amerikaan aan de New York Times.

Newgarden is kritisch op de staat van de Formule 1. “Het is glitter en glamour, maar eigenlijk is het onnodig om op te komen dagen als je niet in een Ferrari of Mercedes zit. Er is nul kans dat je de race wint en dat is demoraliserend.” Ook wordt er volgens Newgarden in de Formule 1 neerbuigend naar Amerikaanse coureurs gekeken. “Ik zou er graag eens rijden, maar tegenwoordig is het voor iedere Amerikaan lastig. Er is een Formule 1-bubbel in Europa. Als ik eerlijk ben, kijken ze daar een beetje neer op Amerikanen. Het slaat nergens op. Er is Amerikaans talent genoeg dat het kampioenschap kan winnen als ze op het juiste moment het juiste zitje hebben, geen probleem.”