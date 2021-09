F1-directeur Brawn blij met 'meer openheid' in Formule 1

De Formule 1 was jarenlang in handen van Bernie Ecclestone, die weinig gaf om openheid en inspraak. Zijn standpunt was dat sociale media voor jongeren waren en dat die jeugd nu eenmaal niet de doelgroep was voor de sponsoren van de Formule 1. Ook op het gebied van inspraak (door de teams) was Ecclestone vrij rechtlijnig: hij stond op het punt dat de sport alleen met harde hand geregeerd kon worden.

Na de overname in 2016 door het Amerikaanse Liberty Media heeft de koningsklasse van de autosport een flinke metamorfose ondergaan en nieuwe wegen ingeslagen. Sociale media als Instagram en Twitter en een docu-serie als Drive to Survive bieden veel meer openheid en bedienen een nieuw publiek. En de invoering van het nieuwe race-format van de sprintkwalificatie laat zien hoe de Formule 1-organisatie omgaat met inspraak van de teams. Waar in het verleden zo’n verandering er waarschijnlijk eenzijdig doorheen zou zijn gedrukt, wordt er nu eerst mee geëxperimenteerd voor het definitief wordt ingevoerd. En dat maakt dat de teams een stuk meegaander zijn dan ze in het verleden waren. "Wat ik leuk vind, is dat de Formule 1 lijkt te veranderen", aldus sportief directeur Ross Brawn in gesprek met Motorsport.com. "Er is meer openheid. Mensen binnen de sport kijken nu meer naar het algemene welzijn van de sport, niet alleen naar hun eigen positie."

“Ik weet niet of dit kwalificatieformat één team of één coureur bevoordeelt, dus dat helpt waarschijnlijk”, nuanceert Brawn het voorbeeld van de sprintkwalificatie. Hij vermoedt dat er bij andere beslissingen wat moeilijker consensus gevonden zal worden. “Ik denk dat wanneer je een [ander] initiatief introduceert, sommige teams zullen kijken of het in hun belang is of niet, en dan wordt het moeilijk. Maar ik denk dat dit [de introductie van de sprintkwalificatie] echt bemoedigend is geweest.”

Brawn denkt dat de Formule 1-organisatie bij de introductie van nieuwigheden profiteert van nieuwe technieken. Computersimulaties maken het mogelijk om aanpassingen al inzichtelijk te maken voor teams, nog voor ze daadwerkelijk op het circuit worden geïntroduceerd. Vroeger kon dat niet en waren bijvoorbeeld regelwijzigingen vooral gebaseerd op persoonlijke visies en niet op grondige computer-analyses. “Ik denk dat wat de teams willen zien, gebaseerd moet zijn op bewijs, analyse en simulatie. Dat is nu eenmaal de wereld die ze gewend zijn. Wanneer je vroeger bij elkaar zat, had iedereen een bepaalde mening, maar niemand kon die echt onderbouwen. Na dit experiment met de sprintkwalificatie zijn we gaan zitten met feiten, cijfers en getallen. En zeker, er zullen wat meningen zijn over hoe we er verder mee moeten, maar we hebben in ieder geval veel objectieve informatie om het te beoordelen. Dus het is allemaal behoorlijk bemoedigend, en ik ben optimistisch voor de toekomst.”

Sociale media

Ook bemoedigend is de opmars van Formule 1 in de sociale media en de rol die deze platforms hebben gespeeld bij de introductie van nieuwe Grands Prix. Brawn zag dat vooral rond de terugkeer van de Grand Prix van Nederland. “Sociale media is geëxplodeerd in de Formule 1. Vijf jaar geleden was het nog heel klein en nu? Zandvoort, zou dat vijf jaar geleden gebeurd zijn? We hadden de kans om het circuit te ontwikkelen en we hadden de promotor die aan boord was om dat allemaal te doen. Het is een echte frustratie dat Vietnam er niet is gekomen, want dat zou ons eerste door Liberty Media ontworpen circuit zijn geweest en dat zou hebben laten zien welke richting we op willen. Maar Saudi-Arabië wordt spectaculair.”