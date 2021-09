McLaren verlegt focus naar Rusland na feestweek in Woking

Daniel Ricciardo en Lando Norris profiteerden optimaal van het verre van vlekkeloze weekend van titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen. De McLaren-coureurs pakten op Monza een knappe dubbelzege. In de dagen erna werd het succes uitgebreid met alle teamleden gevierd in het McLaren Technology Centre in Woking. De sport wacht echter op niemand, dus moet de focus weer uitgaan naar de volgende uitdaging: de Grand Prix van Rusland in Sochi.

“De 1-2 in Monza betekende heel veel voor alle leden van het team, die de afgelopen jaren ontzettend hard hebben gewerkt. Het was geweldig om het succes afgelopen week in het MTC te kunnen vieren”, aldus teambaas Andreas Seidl. “Er is voor ons als team dit seizoen echter nog een lange weg te gaan. We blijven met beide beentjes op de grond staan, want de strijd in het constructeurskampioenschap is nog altijd spannend. Onze prioriteiten blijven onveranderd: de betrouwbaarheid en het managen van het aantal onderdelen op orde houden, de beste prestaties uit onze wagen halen en elke kans met beide handen pakken.”

Inhalen lastig in Sochi

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Rusland op het programma. Seidl daarover: “Het team is er klaar voor om in Rusland op jacht te gaan naar cruciale punten. Het Sochi Autodrom wordt gekenmerkt door twee lange rechte stukken. Vermogen is dus belangrijk, maar er zijn ook weinig inhaalmogelijkheden. Daarom moeten we het resultaat in de kwalificatie maximaliseren om op zondag zo ver mogelijk naar voren te kunnen strijden.”

Monza-winnaar Daniel Ricciardo voegt toe: “Ik heb zeer zeker de tijd genomen om te genieten van het moment, maar nu gaan we ons focussen op Rusland. Ik wil voortborduren op mijn prestatie in Monza en zal pushen om belangrijke punten te scoren, zodat we onze belangrijkste concurrenten bijblijven. Sochi kan een lastig circuit zijn om in te halen, dus het is belangrijk om maximaal te presteren in de kwalificatie om een zo groot mogelijke kans op punten te behouden.”

Video: Daniel Ricciardo blikt terug op zijn sensationele zege in Monza