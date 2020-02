Grosjean: Inkorten wintertest is "grote verandering"

De Formule 1-organisatie wil de kosten terugdringen en daarom is besloten het aantal testdagen vanaf dit seizoen drastisch in te perken. Goed voor de portemonnee, maar “een grote verandering” voor de teams en coureurs, aldus Romain Grosjean in gesprek met Motorsport.com.

De coureur van Haas zegt: “Het weer hoeft maar even tegen te zitten en de dag is verloren. Vorig jaar hadden we veel elektronische problemen waardoor we een halve ochtend niet konden rijden. Dat kunnen we ons nu niet meer veroorloven. De auto moet het doen. We moeten er in allerlei omstandigheden mee kunnen rijden zodat we tijdens de races weten wat ons te wachten staat.”

Renault-chef Marcin Budkowski deelt de mening van Grosjean. “Zeker, als je maar zes testdagen hebt dan wil je geen onverwachte zaken tegenkomen. Hoe je het ook wendt of keert, het is krap. Je weet dat wanneer je een gigantisch probleem hebt in Barcelona je slechts twee weken verwijderd bent van Melbourne. Het zorgt voor nog meer druk want je wilt wel dezelfde hoeveelheid tests doen, genoeg racedata verzamelen en de banden testen.”

Naast het inkorten van de wintertest in Barcelona zijn er dit jaar ook geen testmogelijkheden tijdens het seizoen zelf.