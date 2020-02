Mateschitz ziet Red Bull Racing meedoen om wereldtitel in 2020

Verstappen heeft er zelf ook geen geheim van gemaakt in 2020 voor het eerst een gooi naar de wereldtitel te willen doen. De gestage progressie van Honda en de kennis die Red Bull Racing in 2019 heeft opgedaan, moeten daarbij helpen. Volgens Mateschitz zijn de eerste signalen hoopvol te noemen, hij legt de lat dan ook hoog. "Alle data van onze computer[simulaties] en van onze windtunnel zijn beter dan vorig jaar. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze verbetering ook tot uiting komt op het circuit. We hopen [in 2020] dus mee te doen om de wereldtitel", verkondigt Mateschitz tegenover het Zwitserse Speedweek.

De woorden van deze grote man achter het energiedrankenconcern passen naadloos bij eerdere uitlatingen van onder meer Helmut Marko en Christian Horner. Het moge dan ook duidelijk zijn: aan optimisme bepaald geen gebrek bij de Oostenrijks-Britse alliantie. "We hebben inderdaad hogere verwachtingen dan voorafgaand aan de voorbije seizoenen", bevestigt Mateschitz. "Onze motorpartner Honda heeft gedurende de wintermaanden ook fantastisch werk geleverd. Wij hebben op de testbank nu al meer kilometers afgelegd dan ooit tevoren. De motor moet ons dus zowel qua prestaties als ook qua betrouwbaarheid in staat stellen om vooraan mee te doen."

Volgens Mateschitz wordt Red Bull in het zadel geholpen doordat er op nagenoeg alle vlakken sprake is van stabiliteit. Zo gaan de reglementen niet noemenswaardig op de schop en heeft Red Bull rust in de tent met beide line-ups. "Dat gaat ons zeker helpen, de coureurs hebben hun capaciteiten ook al laten zien. Zo heeft Max alles wat ervoor nodig is om kampioen te worden en heeft Alex de meeste mensen verbaasd met hoe hij in het eerste seizoen de vele moeilijke taken heeft opgepakt." Daarnaast is er ook achter de schermen sprake van continuïteit bij Red Bull. "Alle sleutelposities blijven op dezelfde manier ingevuld. De opstartproblemen die we in 2019 hebben gezien bij Red Bull Racing zullen we dit jaar niet meer hebben, dat kan ik nu alvast zeggen."

